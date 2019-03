Amar Osim o treneru Slobode: ”Oduševio me razmišljanjem i pozitivnošću”

Željezničar će u okviru 22. kola gostovati kod Slobode, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj se obratio šef struke, Amar Osim i kapiten, Sulejman Krpić.

– Može nam pomoći više utakmica koju smo ovdje odigrali protiv Slobode prije pet mjeseci gdje smo bili inferiorni. Vršili su pritisak na nas, nije bilo previše šansi pogotovo sa naše strane, bili su bliže pogotku, to je jedina utakmica na Grbavici koju smo odigrali gdje smo bili inferiorni. Gubili smo utakmice, ali smo jedino u ovoj bili inferiorni i to je ono što me brine, rekao je Osim i dodao:

– Igraće Krpić sigurno, ne bi bio tu danas da ne igra. Umjesto koga će igrati, vidjećemo. Ne znamo raspored skroz i sada neriješen rezultat nam omogućava da budemo minimalno četvrti, ostali bi ispred Slobode i Mladosti. Imamo teoretske šanse da budemo treći sa remijem što je teško ostvarivo zbog nekih stvari, ali se ne zna raspored. Ja iskreno imam nekakav rasplet događaja koji bi mi se više svidio od drugog, ali sad je nepotrebno pričati o tome jer ne znamo raspored. Derbi kada bi ovdje igrali nam odgovara zbog para, to odgovara i Sarajevu, ima nekih stvari, ali ne možeš ništa pričati kad ne znaš rezultate, kazao je Osim, stoji na zvaničnoj stranici FK Željezničar.

– Svaka utakmica je taktički sukob između dva trenera. Nisam imao priliku da upoznam gospodina Nalića do prije nekoliko mjeseci, ali sam ga upoznao na pripremama u Međugorju. Jako sam prijatno iznenađen kako taj čovjek razmišlja, kakvu energiju oko sebe emituje, to se na ekipi vidi i iskreno mislim da je dobra stvar za bh. fudbal da neko takav se bavi ovim poslom. Možda naš fudbal ima drugačiji diskurs i dolazak Nalića može pozitivno utjecati na bh. fudbal. Oduševio me razmišljanjem i pozitivnošću.

Utakmica se igra u subotu u 17:30 sati.