Amar Osim: ”Sloboda je nezgodna ekipa”

Željezničar će u okviru 29. kola gostovati kod Slobode, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili šef struke, Amar Osim i prvotimac, Matej Rodin.

– Slobodina utakmica je svaka ista, igraju kako igraju, bilo kući ili vani, imaju bolje rezultate kući statistički, ali ne dramatično jer su kući znali iznenaditi kao i vani, no njihov stil igre se ne mijenja u odnosu na protivnika. Igrali smo prije mjesec sa njima u Tuzli tako da svi znamo šta očekujemo u Tuzli, ali to ne znači da možemo naći rješenje da okrenemo utakmicu u drugom smjeru. Zrinjski je to uspio i utakmicu je napravio drugačijom, a protiv nas će utakmica biti slična kao i ona od prošlog puta, te ona protiv Sarajeva, kazao je Osim dodavši:

– Igramo protiv direktnog konkurenta, ako odigraš neriješeno, ostaćemo ispred njih. Oni su jako nezgodna ekipa, to su ekipe koje su bolje plasirane od nas osjetile na svojoj koži. Nismo mi u poziciji da kažemo dobićemo sve, naravno niko ne igra na remi, ali ako ispadne neriješeno, prihvatićemo to kako jeste, a tabela pokazuje kako jeste.

Utakmica se igra danas u 20 sati na Tušnju.