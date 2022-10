Ambasada Rusije u BiH: Pogrešno je stavljati BiH pred vještački izbor ‘s nama ili protiv nas’

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini oglasila se danas povodom, kako navode, intenziviranih pokušaja “Zapada da pojača svoj sve slabiji uticaj na građane Bosne i Hercegovine”.

Kao navode u saopćenju, mišljenja su da je u pogrešno stavljati BiH pred vještački izbor „s nama ili protiv nas“, naglašavajući da je takav princip, karakterističan za epohu Hladnog rata koja je odavno prošla i nespojiv je sa temeljima suvereniteta i nezavisnosti vanjske politike države.

– Uvjereni smo da Bosna i Hercegovina ima pravo, nakon postizanja konsenzusa među svim narodima koji je naseljavaju, na slobodnu interakciju sa svim državama, grupama država, političkim i ekonomskim blokovima s kojima takvu interakciju smatra potrebnom – stava su u ruskoj Ambasadi.

Ističu da je BiH nesumnjivo dio evropske civilizacije, ali bi bilo pogrešno ograničiti se na to jer se ne smije zaboraviti njena bogata historija – to su i slovenski korijeni i viševjekovni orijentalni uticaj, a sve to BiH, kažu, čini posebnom i jedinstvenom, a u tom spoju kulturnih, vjerskih i društvenih tokova je i njena ljepota.

– Sumnju izazivaju metode rješavanja “egzistencijalnog problema” zapadnog svijeta i prije svega njegovog ideološkog inspiratora, Sjedinjenih Američkih Država, odnosno nametanja demokratije u drugim zemljama – navode u saopćenju.

Kažu da je odavno očito da sankcije, koje su u pitanju, Washington i Brisel koriste kao sredstvo vaspitanja političara, a ponekad i čitavih država koji se njima ne sviđaju. Međutim, ovaj instrument ne doprinosi jačanju stabilnosti ni u pojedinačnim državama niti u svijetu u cjelini.

Naglasili su da je Rusija zainteresirana za dobrobit i prosperitet Bosne i Hercegovine, sigurnost i visok životni standard njenih građana, otvorenost i nepristrasnost u saradnji s drugim zemljama.

Izrazili su uvjerenje da se to može postići samo ukoliko se sva vlast prebaci u ruke samih Bosanaca i Hercegovaca i eliminira neopravdano pretjerani međunarodni faktor.