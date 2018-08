Ambasador Makarević apelira na građane iz dijaspore da provjere izbornu prijavu

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine jučer je na sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Opće izbore 2018. godine.

Na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH naći će se ukupno 77.584 birača, dok je CIK odbio upis za 9.136 birača, jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi (nedostaje dokaz o identitetu, nedostaje dokaz o državljanstvu, nedostaje dokaz o prebivalištu, nečitka prijava i drugo) ili veći broj prijava sadrži identičnu adresu u inostranstvu.

Ambasador BiH u Norveškoj Nedim Makarević koji je bio vrlo angažiran na animiranju bh. građana u inozemstvu da se registriraju za izbore u BiH, upozorava da „najblaže nije fer da CIK diskvalifikuje ovoliki broj naših ljudi“.

– Kako da neko ko ne zna da nije napravio registraciju bude svjestan svoje greške i popravi istu? To može, naravno, samo ako bude upozoren na tu. I upravo tu je CIK-ov propust. Recimo, meni je rečeno da će na svaki e-mail na kojem bude naglašeno da se želi potvrda, biti odgovoreno. A to nije slučaj. Dakle, nije mi odgovoreno, i to meni koji obnašam ovu službenu funkciju. Kako je tek sa običnim građaninom – pita Makarević.

Kako navodi u izjavi, CIK je morao naći resurse da blagovremeno obavijesti ljude čije registracije nisu u redu šta i kako treba da poprave ili isprave da bi registracija bila uspješna. Dodaje kako je bilo slučajeva da CIK jeste to uradio, odnosno napomenuo da nešto nije u redu, ali to se redovno dešavalo na taj način da dotična osoba nazove CIK i dobije potrebne informacije.

– Sada se čovjek pita zašto bi osoba zvala CIK ako ne zna da postoji problem? CIK je morao na svaki e-mail upućen prema njima odgovoriti, odobriti ili ne odobriti registraciju. Dakle, ovo je proceduralni propust – ističe Makarević.

On je uputio apel bh. građanima u inostranstvu koji su se prijavili za registraciju da na Internet stranici „izbori.ba“ ukucaju svoje ime, prezime i matični broj. Svi oni bi trebali dobiti poruku „upisani ste u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine“. Sve one koji ne dobiju ovakvu poruku moli da telefonski kontaktiraju CIK (+38733251331), kako bi dobili informaciju šta je tačno ono što trebaju ispraviti i do sutra u ponoć ispravljeno poslati na mail prijavapp@izbori.ba.

(RTV Slon/Fena)