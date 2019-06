Ambasadorica Republike Indonezije u BiH danas na Filozofskom fakultetu u Tuzli

Ambasadorica Republike Indonezije u BiH, Nj.E. Amelia Achmad Yani planira posjetu Univerzitetu u Tuzli i tom prilikom održati će predavanje studentima na temu “Indonesia in Diversity and Harmonious Relations with BiH”.

Predavanje će se održati u petak 14.06.2019.godine s početkom u 12:00 sati u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli. Sa tuzlanskog Univerziteta pozivaju sve zainteresirane da prisustvuju predavanju.