Amel Tuka za tri dana otvara sezonu utrkom u Düsseldorfu

Najbolji bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka prvu utrku u novoj sezoni imat će već za tri dana u njemačkom Düsseldorfu u okviru utrka IAAF World Indoor Toura.

U okviru tog takmičenja očekuje ga još dva nastupa u ovom mjesecu – 8. februara u poljskom Torunu te 19. februar u francuskom Lievinu.

Aktualni svjetski viceprvak na 800 m zajedno sa trenerom Giannijem Ghedinijem u Južnoj Africi uspješno je završio jednomjesečne pripreme za predstojeću – olimpijsku sezonu.

Na pres-konfererenciji Tuka je danas naglasio da su pripreme prošle po planu.

– Moj trener kazao je da sam na osnovu svih statistika sada puno bolji nego u isto vrijeme prošle godine. Najvažnije je mi je da je trener zadovoljan sa odrađenim poslom. Osjećam se dobro, na priprema sam mogao stati još mjesec u idealnim uvjetima – kazao je Tuka.

Najbolji bh. sportista osvrnuo se i na otkazano Svjetsko dvoransko prvenstvo, koje je trebalo biti održano od 13. do 15. marta u kineskom Nanjingu zbog širenja koronavirusa.

– Jako mi je žao što je to otkazano to veliko takmičenje jer su organizatori uložili mnogo truda. Mislim da je Kina to digla na vrhunski nivo, ali sa druge strane ljudski životi su ipak najvažniji i ne smiju se dovoditi u pitanje. Podržavam otkazivanje SP-a – kazao je Tuka.

Naglašava da će sve utrke koje će imati u dvorani, biti kao treninzi u ovom zimskom periodu.

– Želim da imam osjećaj za takmičenje i da upotpunim treninge u ovom periodu. Poznato je da nisam ljubitelj dvorane, jer mi nikako ne odgovara, ali volim se takmičiti i osjetiti taj adrenalin i to je jedino što me privlači ka dvorani. Zato, ne očekujem neke vrhunske rezultate u ovom dijelu sezone, s obzirom na to da je sav fokus na drugom dijelu sezone. Potvrđen je moj nastup na tri utrke u dvorani, koje ću odraditi iz punih treninga sa priprema. Samim tim se promijenio i plan treninga nakon otkazivanja SP-a. Moj trener želi da se takmičim, da imam osjećaj utrka. Nakon toga možda nastupim i na mitingu u Beogradu, na kojem sam učestvovao prethodne dvije godine. Najvažnije da izađem zdrav. Nemam nikakvim posebnih očekivanja u dvorani, želim da uživam u trkama i nastavim pripreme za ono najvažnije u ovoj godini, a to su Evropsko prvenstvo u Parizu i Olimpijske igre u Tokiju – kazao je Tuka.

Navodi da trenutno ne osjeća pritisak pred nastup na Olimpijskim igrama za razliku od prošlih igara.

– Prije četiri godine u Riju imao sam imperativ da moram osvojiti medalju, pogotovo što je bilo priče o prvoj bh. olimpijskoj medalji. Sav teret je bio na meni i to s razlogom, jer sam godinu ranije osvojio medalju na SP i bio najbrži čovjek na svijetu na 800 m, kazao je Tuka te dodao da tada nije imao iskustva i da je prihvatio izazov misleći da je spreman za to.

– Međutim, godine malih neuspjeha i povreda kroz koje sam prošao su me ojačale i dale mi sve to što sada imam i što sam pokazao prošle gdine. Bio sam strpljiv i vjerovao u svoj povratak. Želim da u augustu dođem u najbolju u formu i dva mjeseca prije olimpijade da istrčim što bolje vrijeme da u Tokio odem sa što boljim rezultatom, koji će mi dati više samopouzdanja. Na tome je sav moj fokus – kazao je Tuka.

Dvije semice nakon Olimpijade, Tuku očekuje nastupa na EP u Parizu.

– Svi Evropljani će poslije Olimpijade doći spremni. Želim da se što bolje spremim i osvojim prvu evropsku medalju, nakon dvije medalje sa SP-a. Imam jaku želju da je osvojim i dat ću sve od sebe da se popnem na postolje u Parizu – zaključio je Tuka.