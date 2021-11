Andelija: Ako se postigne sporazum nema povećanja cijena struje

Ukoliko se potpiše Sporazum između Elektroprivrede BiH i Sindikata rudara neće doći do poskupljenja električne energije u Federaciji u 2022. godini – rekao je direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija, koji je danas na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije prezentirao Informaciju o stanju u rudnicima uglja u Federaciji.

U izjavi za medije naglasio je da je još prije mjesec dana Elektroprivreda BiH uputila Vladi inicijativu za povećanje cijene uglja za 20 posto za sve rudnike koji isporučuju ugalj prema Elektroprivredi BiH.

– Tada smo rekli da ćemo tu cijenu od 55 miliona KM pokušati amorizovati našim unutarnjim rezervama i to i sada kažemo. Međutim, ono što je sporno i stvarno problem jeste jedan ogroman balans koji rudnici imaju kada je u pitanju porezi i doprinosi iz prethodnih godina. To nisu iz prošle i pretprošle godine to su porezi i doprinosi koji posljednjih 12 godina nisu uplaćivani. To je negdje oko 430 miliona KM i to jest problem – rekao je Andelija.

Navedena sredstva, kako kaže, mogla bi se obezbjediti na način da se dodatno poveća cijena uglja prema rudnicima ili da se provedu započete reforme pa da rudnici budu potpuno ekonomski održivi da sami plaćaju takve obaveze.

– To bi morao biti jedan set mjera koji će učiniti rudnike u 2022. godini ekonomski održivim i koji će osim tekućih obaveza morati omogućiti plaćanje obaveza iz prethodnog perioda bez dodatnog povećanja cijene uglja. – poručio je Andelija.

Dodao je da će se u 2022. godini Elektroprivreda BiH potruditi da iz svojih rezervi namiri trošak od 55 miliona KM.

RTV Slon/Fena