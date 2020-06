Anketa: Gdje će Tuzlaci ljetovati? /VIDEO/

U prva dva mjeseca 2020. godine, turisti su ostvarili 150.027 posjeta u Bosni i Hercegovini, što pokazuje rast za 6,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine. No, u martu dolazi do pojave pandemije COVID-19 virusa, te podaci počinju padati. U turističkom sektoru u BiH dolazi do prvih pokazatelja pada podataka i znakova kako će sektor turizma i ugostiteljstva pretrpjeti teške gubitke. Podaci za mart 2020. godine pokazuju da je Bosnu i Hercegovinu posjetilo 72 posto manje turista u odnosu na broj turista u istom mjesecu prošle godine. Podaci za april pak pokazuju pad za 47% u odnosu na 2019. godinu. Turistički radnici pozivaju građane da ljetuju u BiH, a potencijal domaćeg tržišta ne koristi se dovoljno. Vrijeme je pogodno za novi način razmišljanja u razvoju turizma, kažu, turistički radnici, vrijeme za stvaranje novih koncepata, novih modaliteta rada u turizmu i korištenju ovog potencijala. A mi smo danas pitali građane Tuzle gdje će ljetovati ovo ljeto. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stavove većine stanovništva.