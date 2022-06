Anketa o radnoj snazi u BiH – Stopa nezaposlenosti 16,7 posto

U prvom kvartalu ove godine u Bosni i Hercegovini je radnu snagu činilo 1,388 miliona osoba od kojih je 1,157 miliona (83,3 posto) zaposlenih i 231 hiljada (16,7 posto) nezaposlenih osoba.

Prema podacima dobijenim putem Ankete o radnoj snazi koja je provedena u prvom kvartalu, odnosno u periodu januar – mart ove godine, broj zaposlenih osoba se smanjio za 1,9 posto, a broj nezaposlenih se povećao za 2,2 posto u poređenju sa prethodnim kvartalom, pokazuju podaci iz istraživanja Agencije za statistiku BiH.

Broj osoba izvan radne snage u prvom kvartalu iznosio je 1,499 miliona i nije se mijenjao u odnosu na prethodni kvartal.

Stopa aktivnosti je bila 48,1 posto, stopa zaposlenosti 40,1 posto, stopa nezaposlenosti 16,7 posto i stopa neaktivnosti 68,2 posto.

U posmatranom periodu, od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,1 posto osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 62,7 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7 posto starosnoj grupi od 50 do 64, te 17,3 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine godine i 0,3 posto ima 65 i više godina.

Podaci o registrovanoj nezaposlenosti koja je za mart iznosila 30,7 posto, razlikuju se od anketne stope do koje se dolazi anketnim istraživanjem reprezentativnog uzorka.

