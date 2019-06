Apel građana Solane za rješavanje komunalne problematike: Tražimo od gradske vlasti život dostojan čovjeka

Grupa nezadovoljnih građana tuzlanskog naselja Solana danas je organizovala press konferenciju kao posljednji apel gradskoj vlasti da se riješe komunalni problemi u ovoj mjesnoj zajednici. Prethodnih nekoliko godina stanovnici Solane su se obraćali nadležnim službama u Gradskoj upravi, međutim sve je, kako tvrde, ostalo na obećanjima.

Ovo veliko tuzlansko naselje koje je udaljeno oko četiri kilometra od centra grada je jedno od najzapuštenijih, kažu mještani.

„Mi smo na ivici strpljenja. Problematika u našoj mjesnoj zajednici se nagomilava, ne rješava se skoro ništa. Problemi koje imamo su nepostojanje daljinskog grijanja, zagađenje zraka, neregulisan vodotok Moluškog potoka u koji se ulijeva i kanalizacija, zatim tu je i deponija, nekvalitetan asfalt. Još prije dvije godine mi smo se kao građani organizovali, predali smo Gradskoj upravi 300 anketnih listića da se uradi sistem daljinskog grijanja. Realizacije nema, niti nam iko govori kada će da bude. Dalje, Moluški potok nema regulisano korito, čim se dogode malo jače padavine voda se izljeva i poplavi stambene objekte. Problem nam stvara i deponija jer kolektorski šaht izvire na dva mjesta. Osim svega ovoga, problem nam predstavlja i azil za pse koji ne ispunjava osnovne uslove te nedostatak semaforske signalizacije na raskrsnici kod nekadašnje bolnice Kreka gdje se u zadnjih deset godina dogodio veći broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom „ – ističe član Savjeta mjesne zajednice Solana Almir Ćivić.

Amra Grbić koja živi u Moluhama jedna je od mještana čiji je stambeni objekat poplavljen više puta.

„ Imamo dugogodišnji problem zbog izlivanja potoka jer most ne može da izdrži toliku količinu vode. Prilikom zadnje poplave je došlo i do pucanja mosta. Mi već godinama živimo u strahu i svaki put kada padaju obilnije kiše, izolovani smo jer ne možemo preći preko mosta, izaći iz kuće ili doći do svog stambenog objekta. Ta voda koja se izlije je zagađena kanalizacijom i sadržajima deponije koja se nalazi tu u naselju. Svakodnevno udišemo isparavanja tih otrova. Do sada smo mnogo puta tražili pomoć od gradske vlasti, ali ništa se nije uradilo“ – ističe Grbić.

Vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzla više puta su na inicijativu građana podnosili vijećničke inicijative, urgencije i vijećnička pitanja vezano za rješavanje navedenih problema u Solani.

„ Obilaskom ovog kao i drugih tuzlanskih naselja i u razgovoru s građanima, uvidjeli smo da je u mnogima i dalje veoma loša komunalna infrastruktura i da je slabo ulaganje Grada u mjesne zajednice. I ovi ljudi u Solani i Moluhama su praktično za naše vlastodršce građani drugog reda. Budžet Grada Tuzle ne odražava stvarne potrebe, mi kao vijećnici konstantno na to upozoravamo. Solana je specifična cjelina, ovo je velika mjesna zajednica sa oko skoro 6 000 stanovnika, predstavlja jedno od najstarijih naselja i sramota je da stanovnici moraju da mole za osnovne uslove, za život dostojan čovjeka “ – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

Stanovnici Solane i Moluha apeluju još jednom na gradsku vlast da se hitno pristupi rješavanju navedene problematike i realizaciji predviđenih projekata u ovom naselju. U suprotnom, kako su kazali, spremni su na građanske proteste pa čak i na blokadu pristupa lokalnoj deponiji.