Argentinci blagi favoriti u večerašnjem polufinalu, Hrvati se nadaju reprizi iz 2018. godine

Večeras nas očekuje prvi polufinalni duel Svjetskog prvenstva u Kataru između Hrvatske i Argentine.

U prvom polufinalu ovogodišnjeg Mundijala sastaju se reprezentacije Hrvatske i Argentine.

Hrvatska je u dosadašnjem dijelu Mundijala prošla grupnu fazu u kojoj su bili sa Marokom, Belgijom i Kanadom. Potom su u 1/8 finala nakon penala izbacili Japan, a potom u 1/4 finalu napravili iznenađenje također nakon penala i eliminisali Brazil.

Argentina je prošla grupu sa Saudijskom Arabijom, Meksikom i Poljskom. U 1/8 finala su bili bolji od Australije, a nakon toga su nakon triler završnice i penala izbacili Nizozemsku.

Hrvati su do polufinala postigli šest golova, a primili samo dva. S druge strane, Argentinci su dali devet golova, a primili pet. Najbolji strijelac Hrvatske je Andrej Kramarić sa dva gola, dok Argentinu predvodi sjajni Leo Messi sa četiri gola.

Utakmicu su na zvaničnim press konferencijama najavili selektori Zlatko Dalić i Lionel Scaloni.

“Unatrag dvije utakmice, dosta smo se potrošili. Međutim, mi smo u polufinalu Svjetskog prvenstva i uopće ne razgovaramo o tome imamo li snage. Imamo energije, to uopće nije upitno. Svi će opet dati sve od sebe, spremni smo na to. Nemamo velikih problema, svi su zdravi, nadam se i odmorni. Igramo na rezultat, u polufinalu smo i to je cijela priča”, istakao je Dalić.

“Jučer smo analizirali Hrvatsku. Imaju velike igrače, posebno su kvalitetni u veznom redu. Mogu igrati svugdje i na sve načine. Bit će teška utakmica, moramo paziti na detalje ali imamo svoje oružje koje ćemo probati iskoristiti”, kazao je Scaloni.

Hrvatska i Argentina su do sada odigrali četiri međusobna duela. Dva prijateljska duela i dva puta su se satali na Svjetskim prvenstvima. Na Mundijalu 1998. godine Argentina je slavila sa 1:0, potom su u dva prijateljska susreta obje selekcije slavile po jednu pobjedu, a posljednji duel odigran je 2018. godine u okviru grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiji, a pobjedu od 3:0 slavili su Hrvati.

Večerašnji meč igra se na stadionu Lusail s početkom od 20:00 sati . Glavni sudija na meču je Talijan Daniele Orsato.

RTV Slon/ reprezentacija.ba