Arnautović: Na dan Općih izbora dostupan TV kanal CIK-a BiH

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Suad Arnautović danas je na pres-konferenciji rekao da će prvi put u historiji na dan Općih izbora, koji će biti održani u nedjelju, biti aktiviran 24 satni TV kanal CIK-a BiH.

– Putem tog kanal će u realnom vremenu biti emitirane sve aktivnosti CIK-a, svi mediji imaju odobrenje za korištenje sadržaja objavljenih na našem TV kanalu, koji će biti pozicioniran na web stranici i Youtube kanalu CIK-a – kazao je Arnautović.

Izborni dan je u nedjelju, a danas završava petodnevna distribucija osjetljivog izbornog materijala prema općinskim gradskim izbornim komisijama u BiH.

– Dosadašnja primopredaja izbornog materijala je protekla bez problema. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od 7 sati ujutru u nedjelju pa sve do 19 sati. Pozivam birače da prije dana Izbora provjere lokaciju svog biračkog mjesta. To mogu učiniti slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12. Da bi mogao glasati birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važećih dokumenata države BiH, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš – kazao je Arnautović.

Novinu na Općim izborima za birače, kako ističe, predstavlja sigurnosni štambilj, kojim se utvrđuje autentičnost i sigurnosna ispravnost glasačkog listića.

– Kada započne proces brojanja nakon zatvaranja biračkih mjesta mi ćemo vanrednim naporima općinskih izbornih komisija i preuzimanjem prije vremena zelenih kopija samo za rezultate za nivo Predsjedništva BiH učiniti maksimalan napor da vam te rezultate damo do ponoći – navela je članica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.

U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima.

– Ta zabrana počinje u petak 30. septembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja odnosno počinje u subotu, 1. oktobra, u 7 sati ujutru i traje do 19 sati u nedjelju, 2. oktobra. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku ili izbornu kampanju – istakao je Arnautović.

U posljednjih 10 dana CIK je obavio putem zoom platforme razgovore i edukaciju sa sve 143 izborne gradske općinske komisije.

– Na osnovu obavljenih razgovora možemo saopćiti da na terenu ne postoji niti jedan značajniji problem koji bi mogao uticati na izborni proces u BiH. Izazov s kojim se mogu susresti ove komisije je obaveza policijskih organa na lokalnom nivou da osiguravaju izborni materijal na izbornim mjestima na noći subota na nedjelju onako kako je propisano Pravilnikom o provedbi izbora – konstatovao je Arnautović.

CIK je do jutros akreditirao 3.767 posmatrača. Ovaj broj je promjenjiv jer se međunarodni posmatrači mogu akreditirati sve do dana Izbora.

– Procjena je da će Izbori koštati 12.528.000 KM – potvrdio je Arnautović.