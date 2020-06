Atletičari/ke AK Sloboda Tehnograd očekuju medalje na mitingu u Sarajevu

Atletičar AK Sloboda Tehnograd Bakir Musić na takmičenju u Beogradu postavio je rekord Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tako je ovaj četrnaestogodišnjak pokazao da je veliki potencijal i talenat. No, pandemija korona virusa zaustavila je kontinuitet dobrih rezultata ne samo Bakira nego i svih drugih atletičara u Tuzli, a sada se oni, nakon povratka na treninge, nadaju još većim uspjesima.

”Tokom izolacije preko aplikacije smo pričali sa trenerima i radili treninge. Kada su rekli da se treninzi ponovo vraćaju ja sam se obradovao kao da mi je rođendan,” rekao je Bakir.

Redovnim treninzima obradovala se i Ema Mešković, talentovana tuzlanska atletičarka: ”Moj najveći rezultat je to što sam državna prvakinja na 60 metara i viceprvak sam na 200 metara.”

Bakir, Ema i ostali takmičari Slobode pripremaju se sada za novi izazov: Međunarodni atletski miting u Sarajevu koji će biti održan ove nedjelje.

”Za takmičare koji se pripremaju za velika međunarodna takmičena dva mjeseca su ko dvije godine… To odgovorno tvrdim i iz svog ličnog iskustva znam šta to znači… bez obzira na sve mislim da smo se prilagodili i provodili smo online treninge, bili smo svakodnevno u kontaktu sa našim takmičarima,” rekla je Kada Delić, predsjednica AK Sloboda Tehnograd.

Tuzlanski atletičari sigurni su da će se sa ovog takmičenja vratiti sa medaljama na grudima jer sada treniraju u boljim uslovima. Nova atletska staza povećala je kvalitet treninga, ali i omogućila održavanje takmičenja u Tuzli. Također, i ostali sportisti 13 sportskih kolektiva i društava RSD Sloboda uveliko se pripremaju za takmičenja. Ipak, najviše računa se trenutno vodi o epidemiološkim mjerama.

”Sve je to stavljeno zbog pandemije na posebne uslove treninga, provode se opsežne mjere da bi se spriječilo da virus uđe među mlade… želimo da stavimo pod kontrolu sve to, te da zaštitmo živote mladih ljudi. Teško je organizovati sve to, ali izbjegavamo zatvorene prostore,” kazao je Aid Berbić, predsjednik RSD Sloboda.

Tuzlanski sportisti održavaju formu i nadaju se da će uskoro sve biti kao što je nekada bilo: navijači na tribinama, a oni na stadionima, u bazenima, dvoranama i na atletskim stazama.