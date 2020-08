Austrija ukida zabranu komercijalnih letova iz BiH

Austrija od danas ukida dvosedmičnu zabranu komercijalnih letova iz većine balkanskih zemalja, uključujući i BiH, što će omogućiti nastavak redovnih letova.

Objavljeno je novo Obaviještenje vazduhoplovcima (NOTAM) – zrakoplovni dokument kojim se obavještavaju svi prijevoznici o važnim i hitnim porukama, uz napomenu da će zabrana zračnog prometa biti ukinuta u ponoć 1. augusta.

Međutim, Austrija je uvela stroge nove mjere za one koji ulaze zemlja. Letovi će se sada moći nastaviti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Crne Gore do centralne evropske države.

Austrija ukida zabrane i za letove iz Velike Britanije, Švedske, Portugala, Kine, Albanije, Rumunjske, Bugarske, Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, Egipta i Irana.

Austrija je jedno od najvećih turističkih tržišta s područja bivše Jugoslavije, a austrijska kompanija Airlines saopćila je da je ozbiljno pogođena vladinim zabranama leta, koje su uvedene kako bi pomogle u širenju koronavirusa Covid-19.

Budžetska aviokompanija Wizz Air nastavit će usluge od Niša do Beča 9. avgusta, smanjenom učestalošću od jednog leta sedmično do septembra. Prevoznik sa niskim troškovima obnovit će od 1. augusta uslugu jednom sedmično od Prištine i Ohrida do austrijske prijestolnice, povećavajući se na četiri sedmično i tri sedmično, odnosno od septembra. Nadalje, Wizz Air će danas započeti s pokretanjem nove usluge Beč – Podgorica, iako sa smanjenom učestalošću od jedne sedmice, povećavajući se na dva sedmično sljedećeg mjeseca. Ova aviokompanija ranije je najavila da će odgoditi nastavak svoje usluge Tuzla – Beč do sredine septembra.

(RTV Slon/exyouaviation.com)