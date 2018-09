Austrijske kompanije zainteresovane za investicijske projekte na Aerodromu

Predstavnici Ambasade Austrije u BiH i šest austrijskih kompanija, iz oblasti avijacije, borave danas u Tuzlanskom kantonu. Osim posjete Međunarodnom aerodromu Tuzla, delegacija se susrela sa premijerom Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem i resornim ministrom Mirsadom Gluhićem.

Cilj privredne misije, pod nazivom „Follow Me“, koju organizuje Ured trgovinskog savjetnika Ambasade Austrije, je upoznati austrijske kompanije iz oblasti avijacije, sigurnosne tehnike i opremanja aerodroma o investicionim aktivnostima međunarodnih aerodroma Sarajevo i Tuzla. Kako je istaknuto, razvoj tuzlanske zračne luke potaknuo je interes ovih kompanija za uspostavljanje buduće saradnje.

Premijer Suljkanović je izrazio zadovoljstvom činjenicom da sve veći broj kompanija izražava želju za uspostavljanje saradnje sa Međunarodnim aerodromom Tuzla, koji je za četiri godine, od kompanije sa ozbiljnim problemima u poslovanju, izrastao u brend Tuzlanskog kantona.

„Osim što je to pokazatelj da je razvoj aerodroma na pravom putu, ova i slične posjete i interesovanja stranih kompanija i investitora pokazuju da i drugi parametri, te poslovni ambijent u Tuzlanskom kantonu bilježe trend rasta i poboljšanja“, rekao je premijer Suljkanović, te se gostima zahvalio za iskazani interes i izrazio očekivanje da posjeta poluči i poslovni uspjeh.

Resorni ministar trgovine Turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić je ukratko prezentirao potencijale i razvojne planove tuzlanske zračne luke.

„Uz razvoj putničkog saobraćaja, potencijali za razvoj cargo transporta su jedna od značajnih komparativnih prednosti ovog aerodroma u odnosu na sve aerodrome u okruženju“ rekao je ministar Gluhić.

„Ova regija je veoma bitna za Austriju. To pokazuje broj austrijskih investicija i postojeća saradnja koju Austrija ima sa ovim regionom, tako da neću pogriješiti ako kažem da je Tuzla omiljeno mjesto za austrijske investitore. Osim posjete Međunarodnom aerodromu Tuzla, naši privrednici tokom boravka ovdje ostvarili su i poslovne kontakte sa drugim kompanijama, što je prilika za poslovno povezivanje i umrežavanje, te unaprjeđenje već postojeće dobre saradnje“, rekao je trgovinski savjetnik Ambasade Austrije u BiH Andreas Maindl.

Delegaciju austrijskih privrednika, osim predstavnika Ambasade, činili su predstavnici kompanija Zeman & Co. Gesellschaft m.b.H., INOWA Abwassertechnologie GmbH & Co KG, EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, SCHRACK SECONET AG, Sick GmbH, Sick GmbH i Lightbase GmbH.