Autoceste za nabavku inteligentnog transportnog sistema izdvajaju 4,4 mil. KM

JP Autoceste FBiH kreću u nabavku ITS-a na izgrađenim dionicama autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever.

Tender je već objavljen, a nabavka obuhvata: pokrivanje svjetlosnom promjenljivom signalizacijom područja petlji / čvorišta na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever: polupetlja Bilješevo – Lučani, petlja Kakanj, petlja Visoko, petlja Podlugovi, CP Sarajevo Sjever.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 4.400.000,00 KM.

Rok za prijem ponuda za učešće je 10.4.2019. godine.

ITS je inteligentni transportni sistem koji omogućava transparentnost informacija, bolje upravljanje te poboljšan odziv cestovnog sistema. ITS je nadgradnja klasičnog saobraćajnog i transportnog sistema, tako što se postiže bitno veća propusnost, sigurnost, zaštićenost i ekološka prihvatljivost u odnosu na rješenja bez ITS aplikacija.

Inače, ITS rješenja uključuju redizajn prometne infrastrukture s novim prometnim rješenjima organizacije i vođenja tokova, inteligentnim navođenjem na rute s manjim opterećenjem, informiranjem o slobodnim parkirnim mjestima, daljinskim praćenjem tereta i vozila, telematskom naplatom putarine, upravljanjem incidentnim situacijama u saobraćaju.

(RTV Slon/Akta)