Babylove kašice se povlače iz prodaje zbog visokog udjela aflatoksina!

Iz predostrožnosti dm drogerie markt iz prodaje povlači proizvode: babylove kašica, breskva i marakuja u jabuci, 190 g, od 4. mjeseca, s rokom trajanja do 16.10.2020. babylove kašica, jagoda i malina u jabuci, 190 g, od 4. mjeseca, s rokom trajanja do 16.10.2020. babylove kašica, jagoda i banana u jabuci s muslijem, 90 g, od 1. godine, s rokom trajanja do 16.10.2020. i 17.10.2020.

Razlog povlačenja: Vlastitom kontrolom je utvrđeno da se u proizvodima sa isključivo gore navedenim rokovima trajanja ne može isključiti mogućnost visokog udjela aflatoksina.

Ukoliko se uzimaju duže vremensko razdoblje navedene tvari mogu utjecati na zdravlje. Aflatoksini su prirodni mikotoksini koje proizvode mnoge vrste Aspergillus gljiva. S obzirom da se sa stopostotnom sigurnošću ne može isključiti da su se pojedinačni proizvodi našli pod utjecajem navedenog, dm iz predostrožnosti povlači proizvode iz prodaje.

„Navedene proizvode naznačenog roka trajanja, otvorene ili neotvorene, kupci mogu vratiti u bilo koju dm prodavnicu, gdje će im novac biti nadoknađen. Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za dm je od velike važnosti. Žalimo zbog događaja i izvinjavamo se zbog nastalih neugodnosti.“ – poručili su iz dm-a.

