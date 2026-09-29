Bademi su među najpopularnijim orašastim plodovima, a zahvaljujući zdravim masnoćama, proteinima, vlaknima, vitaminu E i magneziju mogu biti vrijedan dio svakodnevne, uravnotežene ishrane.

Iako su kalorični, već mala količina donosi značajnu količinu hranjivih materija. Jedna manja šaka, odnosno oko 28 grama badema, sadrži približno 161 kaloriju, šest grama proteina, oko 3,5 grama vlakana i 14 grama masti, od kojih najveći dio čine mononezasićene masne kiseline.

Bademi su posebno bogati vitaminom E, magnezijem i manganom, a sadrže i bakar, fosfor i vitamin B2. Kombinacija proteina, vlakana i masti doprinosi osjećaju sitosti, zbog čega mogu biti praktičan izbor za međuobrok.

Zašto se bademi povezuju sa zdravljem srca?

Povoljan sastav masnoća, vlakana, magnezija i antioksidansa razlog je zbog kojeg se bademi često povezuju sa zdravljem srca. Istraživanja ukazuju na to da njihova redovna konzumacija u okviru uravnotežene ishrane može biti povezana s povoljnijim vrijednostima LDL holesterola.

Posebno su vrijedni antioksidansi koji se velikim dijelom nalaze u smeđoj kožici badema. Zbog toga ih, ukoliko ih osoba dobro podnosi, nije potrebno guliti prije konzumiranja.

Ipak, bademi nisu lijek za povišen krvni pritisak ili holesterol, već namirnica koja svoje mjesto može pronaći u ishrani usmjerenoj na očuvanje zdravlja.

Mogu pomoći i kod kontrole šećera u krvi

Bademi imaju relativno malo ugljikohidrata, dok istovremeno sadrže proteine, vlakna i nezasićene masnoće. Takav sastav može doprinijeti sporijoj probavi obroka i blažem porastu nivoa glukoze nakon jela.

Magnezij koji se nalazi u bademima također učestvuje u procesima povezanim s metabolizmom glukoze i djelovanjem inzulina. Zbog toga se mogu uklopiti i u način ishrane osoba koje vode računa o nivou šećera u krvi, ali ne predstavljaju zamjenu za propisanu terapiju ili savjet ljekara.

Koliko badema je dovoljno?

Zbog visokog udjela kalorija, ni s bademima ne treba pretjerivati. Kao međuobrok obično je dovoljna jedna manja šaka, odnosno oko 25 do 30 grama, dok se kao dnevna količina najčešće navodi približno 30 do 40 grama.

Mogu se jesti samostalno, dodavati jogurtu, zobenoj kaši ili salatama. Za redovnu konzumaciju bolji izbor su neslani bademi kako se nepotrebno ne bi povećavao dnevni unos soli.