Bajević: Bit će učinjeno sve kako bi se BiH plasirala na Evropsko prvenstvo.

Novi selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Dušan Bajević, koji je na toj poziciji zamijenio Roberta Prosinečkog, najavio je danas u Sarajevu da će neke stvari odmah staviti u prioritet i početi raditi.

Istaknuo je da u prvi mah kada mu je predloženo da predvodi bh. nogometni nacionalni tim nije o tome uopće razmišljao, ali je vremenom prihvatio tu ideju.

Današnja pres-konferencija bila je prva na kojoj su novinari mogli postavljati pitanja od koja su se mnoga ticala igrača koje će selektor pozvati u reprezentaciju, ali Bajević je naglasio da sada ne može reći ko će sve biti igrači te nije želio nabrajati imena.

– Moramo prvo sve proučiti te djelovati i raditi kako to zahtijeva reprezentacija i to svi igrači trebaju shvatiti da se moraju promijeniti i gledati samo uspjeh reprezentacije. Oni igraju u klubovima širom svijeta, velikim klubovima i tako se moraju ponašati i u reprezentaciji – dodao je selektor Bajević.

Kazao je međutim da je razgovarao i da će razgovarati s Ognjenom Vranješom o njegovom povratku u reprezentaciju, koji je već dugo dio reprezentacije.

– Dao je mnogo reprezentaciji, ali mora voditi računa o svom ponašanju izvan terena. Desilo se to što se desilo, dovelo je do odlaganja poziva da on dođe u reprezentaciju. Najviše od njega zavisi da li će se vratiti u reprezentaciju – poručio je Bajević.

Podvukao je da su bh. selekciji najvažnije pobjede te je kazao da će biti učinjeno sve kako bi se BiH plasira na Evropsko prvenstvo.

Bajević nije otpisao ni igrače koji ne igraju u svojim klubovima, već da će pozvati sve one koji svojim iskustvom mogu pomoći reprezentaciji.

Prva pobjeda na terenu od Bajevića na klupi BiH očekuje se 26. marta, kada se bh. reprezentativci u polufinalu baraža Lige nacija za plasmanna EURO 2020 sastaju sa Sjevernom Irskom.

Selektor je kazao da se već dogovara oko toga ko će igrati za bh. nacionalni tim i kako će postaviti igru, ali o svemu će se još razgovarati te će biti potrebno upoznati tim Sjeverne Irske.

– Vidjet ćemo kako da tu važnu prepreku uspijemo savladati, vjerujem da motiv postoji i da su svi oni svjesni šta će značiti ako pobijedimo u toj utakmici i odlazak na Evropsko prvenstvo – dodao je.

Bajević (71) na poziciju selektora nogometne reprezentacije imenovan je 21. decembra prošle godine, a od tada već je imenovao gotovo cijeli stručni tim.

Asistirat će mu Slaven Musa, nekadašnji bh. reprezentativac i trener Adnan Čustović te Rusmir Cviko. Zvjezdan Misimović bit će v.d. tehničkog direktora i koordinator nacionalnih selekcija, za managera stručnog štaba imenovan je Darko Ljubojević, dok će za fizičku spremu igrača brinuti Eldin Jelešković. Još nije odlučeno ko će voditi brigu o golmanima.