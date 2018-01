Bajramović: Sindikat ne prihvata novi zakon o PIO

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) uputio je set amandmana federalnom premijeru Fadilu Novaliću i Vladi Federacije BiH povodom Prijedloga zakona o Penzijsko-invalidskom osiguranju u FBiH, koji je, po riječima predsjednika SSSBiH Ismeta Bajramovića, za njih neprihvatljiv.

Glavni odbor Sindikata danas je zasjedao i razmatrao goruća pitanja koja se tiču radnika u BiH, a nakon sjednice Bajramović se obratio javnosti, te naglasio da donošenjem novog zakona radnici neće imati bolje uslove penzionisanja, a najavio je proteste i zahtjeve za smjenu Federalne vlade ukoliko zakon bude usvojen.

– Glavni odbor je donio niz zaključaka, a jedan od njih je da u kantonima upaznamo naše članstvo o ovoj situaciji i s neradom Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) FBiH. Trebamo uputiti zahtjev premijeru Vlade FBiH da povuče Prijedlog zakona o PIO/MIO i uskladi ga sa amandmanima koje mu je uputio Sindikat – izjavio je Bajramović.

Naglašava da je SSSBiH proslijedio amandmane predsjednicima političkih partija, od kojih očekuje da ih protumače, a u kojima jasno piše da Vlada FBiH i Fond PIO iznose paušalne činjenice da budući penzioneri neće biti oštećeni i da neće imati manje, nego veće penzije, te da Savez samostalnih sidikata BiH nema nikakve veze sa zakonom o PIO-u, već da to imaju sadašnji penzioneri.

– Zakon bio doveo do velike razlike u stažu osiguranja i penzijskom stažu, čime bi bili diskriminisani radnici koji su bivši borci. Borci-radnici će biti oštećeni po dva osnova, a mene ubjeđuju da to neće biti tako. Minimalna penzija od 326 KM neće biti promijenjena, a takvih penzija u ovom trenutku imamo 60 posto i imat ćemo i dalje. Ukinuli su prijevremenu penziju, a postoje radnici koji moraju otići u penziju jer rade pod otežanim uslovima. Stimulišu s dva posto povećanjem penzije za svaku godinu dužeg rada od 65 godina, a svi znamo koliko je to moguće – navodi Bajramović.

Zatražio je da Vlada ponudi probne izračune penzija prema novom zakonu, te podsjetio da je Zakon o radu usvojen dok sindikalci nisu ni znali da je upućen u parlamentarnu proceduru, što govori o kakvom je socijalnom dijalogu riječ.

Potpredsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović podsjetio je da je za danas ponovo bila zakazana sjednica Ekonomsko – socijalnog vijeća (ESV) FBiH, ali je ponovo otkazana na inicijativu Vlade FBiH. Šatorović smatra da Vlada otkazuje sjednice zbog zahtjeva SSSBiH da se u dnevni red uvrsti povećanje najniže neto satnice.

– Ovo se dešava od 24. novembra kada je SSSBiH uputio inicijativu prema ESVFBiH za utvrđivanje najniže neto satnice. S obzirom na to da smo utvrdili da najniža satnica mora pratiti rast troškova života i da smo napravili detaljnu analizu povećanja sredstava od juna 2016. do novembra 2017. godine, zatražili smo da to bude tema i tačka dnevnog reda ESV-a. Sigurni smo da Vlada vješto izbjegava tu tačku dnevnog reda i odgađa sjednice, jer je došla do informacija da će zahtjev Sindikata biti da se najniža satnica poveća s 2,31 na 3,54 KM. To je jedini način da ublažimo troškove života i ljudima u BiH pružimo život dostojan čovjeka – objašnjava Šatorović.

Ističe da je to jedini način da se spriječi masovni odlazak mladih, radno sposobnih ljudi iz BiH, a da se time ne bi trebao baviti sindikat, već zakonodavna i izvršna vlast.

– Izvršna i zakonodavna vlast u FBiH se na ovaj način bavi uništavanjem onoga što su obećali predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija. Prije dvije godine su donijeli Zakon o radu i potpuno uništili radno zakonodavstvo. Sada to rade sa Zakonom o PIO, a njihovo treće obećanje jeste uništavanje socijalnih davanja, da bi se osigurala sredstva za vraćanje kredita koji nama u suštini i ne trebaju – rekao je Šatorović.

SSSBiH, kako je danas rečeno, želi poručiti radnicima da će bez obzira na to kada će sjednica ESV-a biti održana, jasno i precizno iznijeti ove pokazatelje i dokazati da je potrošačka korpa dva puta veća od trenutne prosječne plaće u FBiH.

Izvor: RTv Slon/FENA/