Bajramski prijem muftije Vahid-ef. Fazlovića

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović upriličio je u povodu Ramazanskog bajrama prijem za brojne goste iz javnog, političkog i kulturnog života sa područja Muftiluka tuzlanskog.

U svome obraćanju, muftija Fazlović je kazao da su svi naši blagdani osnova za zbližavanje ljudi, za još veće razumjevanje, poboljšanje našeg zajedničkog rada i saradnje za dobrobit ljudi u našoj Bosni i Hercegovini.

“Ramazan nas je podučio da jedan ljudski čin nije samo forma. Svaki čin ima svoju bit, suštinu. Ibadeti koje imamo u ovom mjesecu odvedu nas u bolju realnost. Ramazan pokaže da čovjek doista može biti bolje biće. Post je prošao ali treba da ostane bogobojaznost. Ona je najvažnija.

Nema Bošnjaka koji na neki način nije izgradio vezu s ramazanom. Zato smo svi radosni u ovom velikom blagdanu.

Uvijek se zajednički radujemo velikim blagdanima u Bosni i Hercegovini. Naše religije u doktrinalnom smislu mogu imati razlike ali su najbliže jedna drugoj na etičkoj osnovi. Važna je naša etika, moral, duh, taj naš ljudski odnos. I svi blagdani u našoj zemlji to iznova pokažu i ojačaju nas u našoj bosanskohercegovačkoj idejnosti, u našoj domovini. Domovina nije samo fizička, geografska kategorija, kako je to u bajramskoj hutbi kazao naš poštovani Reisu-l-ulema, domovina je i duhovna kategorije i valja nam to stalno podcrtavati,“ kazao je muftija Fazlović.

Prijemu je prisustvovao Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ramiz Salkić, potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS, Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, predstavnici Katoličke i Pravoslavne crkve kao i Jevrejske zajednice u Tuzli i mnogi drugi.