Banovići i Tuzla u naredna dva dana bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 30.08.2018. godine (četvrtak) na području Općine Banovići:

– u ulicama: Alije Izetbegovića od broja 1 do broja 7 i Školska od broja 6 do broja 11 u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Rudarska i Habetova u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 31.08.2018. godine (petak) na području:

Grada Tuzla u ulici 15. Maj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati. Općine Banovići:

– u ulicama: Alije Izetbegovića od broja 9 do broja 19, 119. Muslimanske brdske brigade lijeva strana od broja 1 do broja 49 i ulica Litva do broja 19 u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Zanatska ulica, Alije Izetbegovića od kružnog toka do tvornice Borac te naselje Mušići do trafostanice u Mušićima u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.