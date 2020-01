Banovićki rudari se odrekli toplog obroka kako bi nahranili migrante u Tuzli /FOTO/

Rudarski je hljeb sa sedam kora, no oni koji znaju kako ga je teško zaraditi – banovićki rudari, odlučili su i tu koru hljeba podijeliti sa onima kojima je ona itekako potrebna, a to su migranti kojih je u Tuzli svakim danom sve više. I dok se od migrantske krize svi nivoi vlasti ograđuju, rudari su svoju humanost pokazali po ko zna koji put i time jasno stavili do znanja svima na ono što je jedino važno – ljuski živit i zdravlje.

„Na inicijativu rudara mi smo organizovali sindikalno da to bude transparentno. Prikupili smo pomoć, imamo nekih 17 do 20 artikala, ima tu i povrća, ima pasulja, riže, ima mesnih prerađevina, konzervi…U biti to je hrana halal i vrlo je bitno da kažem migrantima da je to halal hrana, da nemaju s tm problema“, izjavio je Zijad Lačić, predsjednik Skupštine sindikata RMU Banovići.

Donacija prehrambenih artikala u vrijednosti od oko 3,5 hiljada KM uručena je Merhametu koji za migrante svakodnevno priprema po dva topla obroka koji se dijele na Glavnoj autobuskoj stanici u Tuzli gdje migranti borave u nehumanim uslovima.

„Izuzetno nam je značajna ova donacija, jer Merhamet priprema obroke iz sredstava od donacija pravnih i fizičkih lica koja su namjenjena samo za migrante. Posebno što snimo planirali migrante, nismo znali da će ih biti u ovom broju i da ćemo morati svakodnevno da pripremamo obroke, ali to je naša misija i moramo da je ispoštujemo“, kazala je Menusra Husanović, direktorica RO Merhamet Tuzla.

Narodna kuhinja, osim za migrante, dnevno priprema 2400 obroka za socijalno ugrožene građane, te su im donacije u vidu namirnica itekako potrebne. Ovo nije prvi put da banovićki rudari učestvuju u humanim misijama, a nadaju se da će njihov primjer slijediti i ostali, te prepoznati situacije u kojima je ljudska dužnost pomoći, poručili su rudari.