Baraković: Za sada nema prekida nastave u školama na području TK

U povodu novonastale situacije koju su prouzrokovale snježne padavine i brojnih upita zabrinutih građana i roditelja u vezi sa odvijanjem nastave i da li će doći do obustave iste ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković uputio je saopćenje kojeg prenosimo u cjelosti:

“Poštovani učenici, roditelji, kolegice i kolege, kao odgovor na veliki broj upita zabrinutih roditelja želim da objasnim da prekida nastave u školama na području Tuzlanskog kantona neće biti. Prekid nastave i prelazak na online model nastave se eventualno može desiti u onim školama u kojima ne budu obezbijeđeni osnovni uslovi za rad učenika i zaposlenika, o čemu menadžment škole treba blagovremeno da obavijesti Ministarstvo. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK do ovog momenta nije primilo niti jedan zahtjev od direktora neke od škola za prekid nastave i prelazak na online model nastave. Da li će se to desiti u toku sutrašnjeg dana, vidjet ćemo. Sutra je u 8 h zakazan kolegij Odsjeka za obrazovanje u Ministarstvu gdje ćemo razgovarati o novonastaloj situaciji oko vremenskih neprilika i orgqnizacije nastave u školama. Svo vrijeme smo u komunikaciji i sa Civilnom zaštitom koji nas izvještavaju o situaciji u Kantonu te i na taj način pratimo situciju. Nastava se može obustaviti u školama iz lokalnih zajednica koje proglase stanje prirodne nesreće. Želim još jednom da naglasim da najvažnija stvar za učenike, uz naravno njihovo zdravlje i sigurnost, jeste da su u školskim klupama sve dok postoje uslovi za to. Zbog odgoja i obrazovanja! I lično ću se uvijek zalagati za to, kao što sam i svo ovo vrijeme u toku pandemije.”- stoji u saopćenju.