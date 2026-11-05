Barbarez u ponedjeljak pred novinarima uoči utakmica sa Švedskom i Rumunijom

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak, 9. novembra, konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja nacionalnog tima i utakmica protiv Švedske i Rumunije u okviru UEFA Lige nacija.

Konferencija je zakazana za 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Očekuje se da će Barbarez govoriti o pripremama reprezentacije, igračkom kadru i očekivanjima od narednih susreta.

Predstojeće okupljanje bit će prilika da se reprezentativci pripreme za nove izazove u Ligi nacija, a više informacija o planu priprema i sastavu ekipe bit će poznato nakon obraćanja selektora.