Barbarić: Košarka u BiH pred kolapsom

Vanredna sjednica Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH održana je danas u Sarajevu a nakon nje je generalni sekretar KSBiH Dubravko Barbarić novinarima rekao da je bh. košarka pred kolapsom.

Obratio se državi za pomoć i spas košarke u BiH.

– Ovo radim volonterski već duže od godinu dana. Košarka u BiH se nalazi pred kolapsom i to je činjenica – rekao je Barbarić.

Dodao je da je SIPA ušla u KSBiH koji, kako je kazao, u ranijem periodu nije djelovao u skladu sa zakonom.

– U KSBiH je ušla SIPA i utvrdit će se kasnije s punim razlogom. KSBiH nije djelovao u skladu sa zakonom i to je nešto što smo naslijedili iz prošlosti. Ništa što se radilo u prošlosti nije bilo u skladu sa zakonom. Ne bih se previše osvrtao na to. Tužilaštvo BiH će odrediti ko je odgovoran za ovo stanje u kojem se nalazimo. Porezne uprave su došle do poražavajućih brojki za nas o neplaćenim porezima. Što se tiče PDV-a, KSBiH je dužan 650.000 KM – rekao je.

Istakao je da je utvrđeno da je KSBiH porezni obveznik o tom pitanju.

– Federalna porezna uprava je utvrdila da je KSBiH u ovom trenutku dužan 465.000 KM od čega je 132.000 KM samo kamata. Time se Savez našao u nezavidnoj poziciji. Struktura duga je jasna i ovo moje znanje o toj situaciji, naš status ne čini ništa bolju – jasan je Barbarić.

Pojašnjava da je dug Saveza po osnovu poreza oko 1.200.000 KM.

– A kada kažem da mi imamo godišnji priliv od 1,7 miliona KM i dug od 2,4 miliona KM, mogu otvoreno reći da je KSBiH pred stečajem i kolapsom. U ovom procesu, KSBiH može zatražiti reprogram dugovanja i s obzirom na prihode, jasno je da mi te reprograme već u prvom mjesecu ne bismo mogli ispuniti. Mogli bismo doći u situaciju da otkažemo nastupe naših mladih selekcija na evropskim prvenstvima – rekao je.

Objasnio je da se obraćao nadležnim institucijama za pomoć, ali do toga nije došlo.

– Obraćali smo se ljudima, neki su obećali pomoć. Želimo da država bude konstruktivna. Ovo je najbolji mogući apel da kažemo sljedeće. Želimo da se država uključi s nečim što je državno. Pozivamo ministara Adila Osmanovića da okupi tim koji on želi i da sazove Komitet, da sazove sve ljude koje smatra relevantnim u bh. košarci. Možda da ne pozove nas, ako smatra da smo mi ti koji ne možemo pomoći i da napravimo jedan tim koji će nam omogućiti napredak košarke u BiH. Ukoliko u sljedećih sedam dana KSBiH ne dobije pozitivan odgovor od državnih institucija, to bi značilo gašenje košarke u BiH – zaključio je Barbarić.

Izvor: RTV Slon/FENA