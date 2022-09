Bavrka: Završava prvi krug podjele paketa za 17.000 socijalno ugroženih u FBiH, koji će istu pomoć dobiti i u novembru

Federalna direkcija robnih rezervi obavijestila je danas javnost da završava prvi krug podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama prema socijalno ugroženim stanovnicima u Federaciji BiH.

– Direkcija robnih rezervi završava prvi krug podjele paketa pomoći za 17.000 korisnika do kraja ovoga mjeseca. Tako je upravo i najavljeno odlukama donesenim u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, koju je usvojila Vlada FBiH. Isti korisnici će ove pakete pomoći dobiti i u 11. mjesecu ove godine, kada ćemo završiti drugi krug podjele. Podjela paketa vrši se u tri kategorije, zavisno od broja članova domaćinstva. Prva kategorija broji do dva člana, druga tri do pet, a treća više od šest – izjavio je direktor Federalne direkcije robnih rezervi Tončo Bavrka.

Prema njegovim riječima, projekcije o količini paketa za sve kategorije napravljene su na osnovu standarda procjene mjesečne potrošnje po osobi osnovnih životnih namirnica, a koje se nalaze u robnim rezervama. Svako domaćinstvo uz paket dobiva i popis artikala u paketima, s pečatom Direkcije. Kako pojašnjava direktor Bavrka, broj članova je različit od domaćinstva do domaćinstva i to je razlog zašto su vrijednosti paketa različite.

– Također, prvobitnu projekciju smo radili na osnovu broja od 10.000 korisnika, ali smo u međuvremenu od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koje je prema Uredbi Vlade zaduženo da dostavi podatke, dobili spisak od 17.000 osoba. Stoga smo robu iz naših zaliha rasporedili na taj broj korisnika. Podjela će za sve njih tako biti izvršena u dva kruga – istakao je Bavrka.

Inače, i u zemljama okruženja ovakvi paket pomoći stanovništvu dijele se u etapama, a kako bi se spriječilo da se dostavom svih količina, eventualno, ta roba nađe u prodaji na crnom tržištu.

– Posao distribucije paketa Federalna direkcija provodi zajedno sa svim organizacijama Crvenog križa u 77 općina i gradova u Federaciji, kao i Crvenog križa FBiH, te Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i centrima za socijalni rad – pojasnio je Bavrka.

Prema donesenoj uredbi Vlade, ovu pomoć ostvaruju primaoci stalne novčane pomoći, koji su to pravo ostvarili za mjesec juni, zatim lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci.