Baždarević: Ima pritiska, ali moji igrači mogu odigrati dobru utakmicu

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević uoči ključnog meča sa Belgijom 7. oktobra u okviru kvalifikacija za SP 2018. kazao je da njegovi Zmajevi moraju protiv Belgije odigrati dobru utakmicu:

– Moramo ih respektovati ali ne smije da nas plaši. Ne mora da bude najbolja utakmica, ali disciplinovana i angažovana jer nama treba rezultat. Ovi igrači su spremni da igraju kvalitetno – kazao je Meša, piše agencija Patria.

On je kazao da nema previše prostora za iznenađenja, ali da ih može biti.

– Ovo je prava utakmica da se rodi jedan takav igrač, imamo i razmišljamo o pojedinim igračima ali mislim da ovu utakmicu treba iznijeti jak i dobar kolektiv.

U susretu sa Belgijom neće biti povrijeđenog Miralema Pjanića.

– Mislim da će oni koji su u najboljoj formi biti nosioci ovog meča. Radi se o 20-ak igrača Belgije koji se stalno mijenjaju, igraju na pobjedu, radi se o reprezentaciji koja ne smije dozvoliti sebi kalkulacije. Oni će doći da igraju da pobijede sa bilo kojim sastavom a nama to treba biti motivacija – poručio je Baždarević.

On je ponovio da će rezultat zavisiti od onoga koliko će svi zajedno dati 7. oktobra. Selektor priznaje da ima pritiska, jer je utakmica važna ali da ih to ne smije blokirati.

– Mora biti pritisak znamo šta donosi pozitivan a šta negativan rezultat. Što se tiče kritika sve ih respektujem, osim onih koje su lažne i neiskrene i bez argumenata. Ja sam 35 godina u fudbalu i bit ću do kraja svog života, kritika me tjera da pokažem da možemo još jače i najbolja prilika za to je utakmica protiv Belgije.

– Možda je ovo neka sudbina da se utakmica igra na Grbavici. Nadam se da je to pisanje jedne lijepe historije i sviju nas koji smo vezani za ovaj grad i stadion.

Baždarević je kazao da svi trebaju dati i srce i razum na terenu 90 minuta.

Izvor: RTV Slon/Patria