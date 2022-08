Bećiragić: Protiv Crne Gore očekujem dobru utakmicu i pobjedu

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra ujutro autobusom iz Sarajeva putuje u Podgoricu gdje se sastaje sa selekcijom Crne Gore u prvom kolu druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Košarkaši BiH skoro mjesec dana pripremaju se za predstojeće kvalifikacijske utakmice i Evropsko prvenstvo te spremni dočekuju meč sa Crnogorcima.

To je potvrdio i selektor Adis Bećiragić koji je Feni kazao da je zadovoljan dosadašnjim radom.

– Sad ćemo vidjeti koliko smo uspjeli da uradimo. Utakmica će pokazati, ali ja mislim da su igrači dosadašnji dio odradili, otprilike 80 posto. Uvijek može bolje, ali zadovoljan sam – poručio je selektor.

Žao mu je što tokom priprema nisu odigrali još nekoliko pripremnih mečeva, što smatra otežavajućom okolnošću.

– Preuzeli smo takav program kakav jeste. Mi smo se potrudili da pronađemo protivnike, međutim bilo je kasno jer svi su popunili svoje pripremne utakmice. To nam je jedna velika mana i osjetit će se sigurno – rekao je Bećiragić.

Ističe da su igrači prihvatili preraspodjelu uloga, ali da će trebati vremena da se to “učvrsti”.

– Mi smo zajedno sa Jusufom Nurkićem više od dvije sedmice, ali to nije dovoljno, volio bih da smo odigrali još tri, četiri utakmice. No, nije to nikakav razlog da ne igramo dobro – poručio je Bećiragić.

Očekuje dobru igru svojih košarkaša u meču sa Crnom Gorom i pobjedu.

– Svjesni smo šta su oni uradili. Čuli smo da su stavili besplatan ulaz da napune dvoranu, a osim toga imaju izuzetno dobru ekipu. Imaju igrače iz NBA, iz Eurolige, imaju odličnog Amerikanca, ali mi ćemo se boriti i mislim da ćemo uspjeti u tome – naglasio je Bećiragić.

Bećiragić će u Podgoricu povesti 12 igrača, a to su: Sani Čampara, Kenan Kamenjaš, Amar Gegić, Edin Atić, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Emir Sulejmanović, Jusuf Nurkić, John Roberson, Džanan Musa, Miralem Halilović i Ajdin Penava.

Susret sa Crnom Gorom na rasporedu je u srijedu od 19 sati, a ulaz u Moraču je besplatan.

Tri dana kasnije košarkaši BiH u Sarajevu dočekuju selekciju Francuske, a potom putuju u Njemačku na Evropsko prvenstvu.

RTV Slon/FENA