Bećirović u Živinicama: Hoćemo pravdu i jednake zakone za sve!

Prof. dr. Denis Bećirović, kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH govorio je na predizbornom skupu SDP-a BiH u Živinicama i tom prilikom, između ostalog, poručio:

„U oktobru je velika šansa za pozitivan preokret u zemlji. Tu priliku ne smijemo propustiti. Vjerujem da sa pobjedom opozicionih demokratskih stranaka možemo u kratkom roku dobiti status kandidata za članstvo u EU. EU je krajem juna kaznila narod i nagradila destruktivne političare. Na izborima u oktobru zajedno moramo kazniti one zbog kojih su kažnjeni svi ljudi u Bosni i Hercegovini. Moramo učiniti sve što je do nas kako bi država Bosna i Hercegovina u oktobru 2022. dobila novu vlast koju će činiti ljudi spremni da je reformiraju u državu u kojoj vrijedi vladavina prava i tržišna ekonomija, državu u kojoj su svi njeni građani jednaki pred zakonom. Do tada, moramo učiniti dodatni napor da zadržimo utvrđeni EU i NATO pravac. Također, iskreno se zahvaljujem svim prijateljskim državama i njihovim predstavnicima koji jasno i nedvosmisleno zagovaraju integriranje Bosne i Hercegovine u EU,“ istakao je dr. Bećirović.

„Ljudi traže jednake zakone za sve i prestanak zloupotrebe pravosuđa u političke svrhe. Bez pravne države nema demokratije, nema slobode i ravnopravnosti ljudi, nema osjećaja sigurnosti. Jedan od nosivih zidova pravne države je pravosuđe. Smatram da moramo podržati izgradnju nezavisnog, profesionalnog, efikasnog i etičnog pravosuđa koje će biti najbolji štit za običnog čovjeka. Narušavanje nezavisnosti pravosuđa predstavlja udar na fundamentalna prava građana,“ istakao je, između ostalog, kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović.