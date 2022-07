Begić poručio Schmidtu: Nećemo mirno gledati dok nas pretvarate u roblje nasljednika politika UZP-a i genocida

Povodom navoda o mogućem nametanju diskriminatorskog prijedloga izmjena Izbornog zakona od strane Visokog predstavnika u BiH oglasio se zastupnik DF-a u Parlamentu BiH Zlatan Begić.

Gospodine Visoki predstavniče,

Vaš zadatak – kao i onih prije Vas je da osigurate implementaciju civilnih aspekata Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Kao što to dobro i sami znate, neprovođenje ratifikovanih međunarodnih instrumenata predstavlja grubu povredu Opšteg okvirnog sporazuma, pogotovo kada njihova implementacija uključuje i neophodne izmjene samog Ustava (što ukazuje na težinu povrede koja se ostvaruje po samom Ustavu!). Takav instrument je i Evropska konvencija sa svojim protokolima – čiju povredu je utvrdio i sam Evropski sud u nizu slučajeva.

Vi i Vaši prethodnici – ne samo da niste osigurali vladavinu prava u BiH i nužne reforme u skladu sa pravom na snazi i presudama Evropskog suda kako bi se makar djelimično dokinuo postojeći aparthejd, nego ste tolerisali divljanje zagovornika velikodržavnih politika i koncepata njihovog provođenja (koje su pred međunarodnim i domaćim sudovima označeni kao UZP i genocid), a sada pokušavate da nametnete rješenja koja predstavljaju grubo produbljivanje tog aparthejda.

Gospodine Visoki predstavniče, postoji li ijedna zemlja na svijetu (demokratska ili nedemokratska) u kojoj je rezultat glasanja u parlamentu 30 ZA i 0 (nula) protiv, a da zakon ipak ne može da bude usvojen?! Da pojednostavim, postoji li i jedna zemlja na svijetu u kojoj je 0 (nula) veća od 30 – osim Bosne i Hercegovine?

Dejtonom je, zapravo, u potpunosti operacionalizirana poznata Vučićeva izjava – “jedan naš – 100 njihovih” kroz vrijednost glasa u državnom parlamentu. Za ovo javnost uglavnom ne zna, jer je riječ o komplikovanim procedurama pa i ne može da razumije zašto se donose loši zakoni, budžeti i sl. ili zašto se uopšte ne donose zakoni koji su prijeko potrebni – ali Vi to dobro znate! Za nas su, međutim, svi ljudi u BiH isti – i svi su naši. Zato danas pred Evropskim sudom vodimo pravnu bitku da svi budemo jednaki kao ljudska bića i da svi budemo naši, i u parlamentu, i na ulici, i svuda u BiH.

Odavno nam je jasno zašto nas evropski političari posmatraju tako kako nas posmatraju, ali želimo da provjerimo da li i Evropski sud smatra da demokratija nije za većinu građana BiH samo zato što ne pripadaju preferiranoj vjeroispovjesti u Evropi. I da zbog toga jedan onaj koji je njihov vrijedi kao 100 onih koji nisu njihovi, pa su tako skrojili i Dayton.

Gospodine Visoki predstavniče, zar je ovaj teški aparthejd nedovoljan, pa biste ga Vi proširili, kršeći i sami Evropsku konvenciju, presude Evropskog suda i drugo pravo na snazi?

Mi se danas borimo za demokratiju i demokratske vrijednosti, te za državu Bosnu i Hercegovinu, i treba da znate da ćemo se nastaviti boriti, i pred sudovima, i u institucijama, i na ulici, te – ako treba i oko i u zgradi OHR-a.

Molim Vas da ne potcjenjujete gnjev poniženih!

Kad sve ovo završi (na ovaj ili onaj način) treba izraditi Knjigu beščašća u periodu nakon genocida. Na enciklopedijski način sistematizovati prikupljenu građu, izjave, političke poteze, te navesti i elaborirati pojedince, medije, političke stranke i druge organizacije koje su predano radile na razvaljivanju vlastite države – pogotovo u posljednje četiri godine.

Cilj je na početku bio izbrisati 2 miliona ljudi fizički. Kada to nije išlo – onda politički. Problem je eskalirao kada je lansiran koncept “Republika kantona”, i kada su se našli korisni idioti koji će sve to da podupru “iznutra” (Vi znate o čemu pišem, a ako slučajno ne znate molim da se raspitate u Delegaciji EU). Mnogo je u sve to uloženo, od medijske kampanje, do formiranja novih stranaka i okupljanja tzv. “opozicije”, do satanizacije i javnog linča svakoga ko je makar pokušao da upozori na ono šta dolazi, te dizanja galame od koje se ništa nije moglo čuti ni razabrati.

Gospodine Visoki predstavniče, pozivam Vas da poštujete svoje obaveze pravne naravi, da se ogradite od politika i poteza raznih evropskih predstavnika koji mešetare po BiH posljednjih 4-5 godina, a kako biste povratili povjerenje građana BiH u Evropu i evropske vrijednosti, te kako se i sami ne biste našli na strani historije beščašća. Kakogod Vi postupili – to je Vaša odluka, ali treba da znate da i mi imamo svoje odluke – a niti jedna od njih ne predviđa da ćemo mirno gledati dok nas pretvarate u roblje nasljednika politika UZP-a i genocida.

I mi smo Evropljani!

Živjela Bosna i Hercegovina!

Prof. Dr Zlatan Begić, zastupnik PD PS BiH