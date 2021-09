Behram – begova medresa: U jednoj generaciji deset učenika steklo titulu hafiza

U prošloj generaciji Behram-begove medrese u Tuzli136 učenica i učenika je uspješno privelo svoje srednjoškolsko obrazovanje kraju.

Ono što je interesantno u ovoj priči jeste to da je iz ove generacije do sada 10 učenika koji su stekli titulu hafiza, dok se jedanaesti priprema za završni ispit pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Od njih deset, jedan učenik je u medresu i došao kao hafiz.

Pod terminom hifz podrazumijeva se učenje Kur’ana napamet, u cijelosti ili jednog njegovog dijela, a oOsoba koja nauči cijeli Kur’an napamet stiče titulu Hafiza Kur’ana.

– Općenito, ambijent u našoj školi je takav da potiče učenike da se uključe u sekciju hifza. Profesori, voditelji sekcije hifza, inspirisani kur’anskim ajetima i hadisima Muhammeda a.s. koji govore o vrijednosti učenja Kur’ana napamet, na svoje učenike prenose želju i motivišu ih na putu sticanja zvanja ‘hafiz Časnog Kur’ana’. Hvala Allahu, u zadnjih nekoliko godina imamo sve više hafiza među učenicima medrese – izjavio je za Fenu hafiz Nedžad Vehabović. jedan od muhafiza u Behram-begovoj medresi.

Od obnavljanja svog rada, od 1993. godine do danas, Behram-begova medresa je promovisala 84 hafiza. U prosjeku od početka do završetka hifza učenicima je potrebno dvije do tri godine aktivnog učenja i pripremanja za polaganje ispita pred Komisijom. Sa polaznicima hifza radi šest muhafiza i to je najaktivnija sekcija u školi.

Da biste postali član sekcije hifza u Behram- begovoj medresi, nije potrebno da ste polaznik ove škole. Uvijek možete doći i potražiti savjet i pomoć.

– Ovaj broj hafiza koji sam spomenuo, 84 hafiza, to uključuje samo učenike i profesore Medrese. Pored toga svi muhafizi imaju makar jednog kandidata koji nije učenik Medrese – tako da je broj hafiza koji su prošli kroz našu sekciju mnogo veći – izjavio je hafiz Nedžad Vehabović.

Kroz hifz učenici izgrade svoj karakter, navike i odlučnost.

– Učenici koji uspiju da odgovorno pristupe učenju Kur’ana napamet, su učenici koji su posvećeni i hifzu i nastavi podjednako. Važno je istaći da su zaista uočljive promjene kod polaznika sekcije hifza, jer svako druženje sa Kur’anom čovjeka potiče da bude bolji i oplemenjuje ga. Kur’an na najljepši način odgaja čovjeka – izjavio je hafiz Vehabović.

RTV Slon/Fena