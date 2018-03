Benefite novog zakona o PIO-u vrlo brzo osjetit će 108.239 penzionera u FBiH

Benfite novog zakona o PIO-u vrlo brzo osjetit će 108.239 penzionera u FBiH. Naime, njih 54.785 koji su penzionisani do kraja jula 1998. godine dobit će penziju uvećanu za deset posto, a njih 53.454, koji su penzionisani do kraja 2007. godine dobit će penziju uvećanu pet posto. To do kraja godine, naveo je premijer FBiH Fadil Novalić, podrazumjeva 34,9 miliona KM, što je značajan iznos koji će se potrošiti na to balansiranje koje je ovaj zakon predvidio. Novi zakon o PIO uveo je bodovni sistem, odnosno način za obračun visine penzija zasnovan na visini prosječne plaće u FBiH, broju godina staža osiguranika.