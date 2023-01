Berbić: Šampion predizbornih obećanja – umjesto da realizuje, Lugavić samo najavljuje

U povodu početka predizborne kampanje koja počinje u subotu, Naša stranka je uputila saopćenje koje prenosimo u cjelosti:

“Kampanja za prijevremene izbore u Tuzli počinje u subotu. Međutim, obećanja kandidata su već počela. Omer Berbić, kandidat Naše stranke za gradonačelnika Tuzle, reagovao je povodom preuranjene kampanje v.d. gradonačelnika Lugavića: “Iako službena predizborna kampanja počinje za nekoliko dana, v.d. gradonačelnik Tuzle je svoju već započeo. On obećava izgradnju parkinga kod UKC-a, izgradnju stare Majevice, izgradnju na jezeru Kop, rješavanje stanja gradskog i prigradskog saobraćaja. Lugavić govori o proširenju kapaciteta centralnog grijanja, početku izgradnje Crystalika, najavljuje Lidl i mnoge infrastrukturne projekte. Iako je u poziciji da realizuje, on samo najavljuje, i to sasvim slučajno pred izbore. Očito je Grad Tuzla postao šampion predizbornih obećanja u BiH i da ovo nema veze s realnošću. Sigurni smo da građanke i građani neće pasti na jeftine predizborne trikove i da će podržati one koje mogu zaista pomaći stvari sa mrtve tačke, a ne one koji će se ponašati kao zamjena postojećem sistemu”.- navodi se u saopćenju.