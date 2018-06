Bevanda potvrdio: “Nemamo zahtjeva za prijem novih kadeta u GP BiH!”

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda je danas u Sarajevu izjavio novinarima da to ministarstvo nema nikakav zahtjev za prijem novih kadeta u Graničnu policiju.

Bevanda je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li je Ministarstvo protiv prijema novih kadeta u Graničnu policiju, kazao da ne može biti Ministarstvo protiv nečega što nije ni zatraženo od Ministarstva finansija.

– Nemamo apsolutno nikakav zahtjev za prijem novih kadeta u Graničnu policiju i sasvim normalno da je Ministarstvo finansija u službi rješavanja ove migrantske krize – kazao je ministar Bevanda, dodajući da su se pojavile različite medijske interpretacije.

Po njegovim riječima, u akcionom planu i u nezvaničnoj raspravi, i zvaničnoj, rečeno je da su kapaciteti Granične policije ograničeni i da će biti upućen zahtjev za prijem još 100 kadeta.

– Kad dođe zahtjev i ako dođe u Ministarstvo finansija, tad će se dobiti odgovor. Ne može Ministarstvo finansija biti protiv nečega, a Vijeće ministara donosi odluke o prijemu i obuci kadeta – naveo je Bevanda.

On je pojasnio da ne mogu kadeti biti primljeni i poslani na granicu, već„oni moraju proći obuku“. Dodao je da obuku provodi Agencija za školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova.

– Već ima sedam mjeseci da je donesena odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, gdje se završava taj objekat za prijem i obuku kadrova. Oni sad rade u unajmljenim prostorima i maksimalni kapacitet je 50 kadeta, a oni školuju kadete i za SIPA-u i sve sigurnosne agencije – pojasnio je ministar Bevanda.

Naveo je da je 2016. godine odobren prijem 150 kadeta, 2017. godine 100 kadeta i 2018. godine 100 kadeta.

– To je sve zajedno 350 kadeta. Od tih 350 kadeta, 49 je završilo obuku i zaposleni su kao granični policajci. Za 200 policajaca nije ni pokrenuta obuka, nemaju se gdje obučiti. U velikoj sam nadi da će ovaj objekat, koji je pred završetkom, biti završen. On će moći u turnusu primati 300 ljudi na obuku i kada to bude u funkciji sigurno će se iskoristiti ovo što je već odobreno – rekao je Bevanda, prenosi Fena.