Bevanda: Umjesto ozbiljnih reformi svako ispunjavao svoje političke ciljeve

Bosna i Hercegovina još ima šansu za drugu tranšu Međunarodnog monetarnog fonda, ali je “pitanje koliko smo toga svjesni” – izjavio je u razgovoru za Fenu zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda.

– Iako u proračun institucija BiH neće biti uplaćena ni marka od tranše MMF-a dozvolili smo da procesi “zapnu“ na toj razini i to ne samo kada je riječ o setu zakona koji se tiču trošarina, nego i izmjenama Zakona o osiguranju depozita – kazao je Bevanda.

Po njegovim riječima, od samog početka je jasno da “moramo ispuniti uvjete iz Pisma namjere, što nam nije trebao biti veliki problem jer smo na to pristali i kroz Reformsku agendu”. No, dodao je, u međuvremenu se pokazalo da bi umjesto ozbiljnih reformi svako ispunjavao svoje političke ciljeve i zato smo došli u ovakvu situaciju.

– U ovaj aranžman s MMF-om u startu smo krenuli s našim unutarnjim previranjima, od čekanja na potpisivanje Pisma namjere pa nadalje. Ipak, očekujem da ćemo zbog sebe, a ne zbog uvjeta MMF-a, poduzeti korake koji će nam omogućiti da gradimo infrastrukturu, zapošljavamo svoja poduzeća i radnike, a ne da se bavimo politkantsvom i pustim pričama o boljem životu ugroženih i onda rušimo prilike da im to odista i omogućimo. Nadam se da će i ostali politički akteri shvatiti da je bolja odluka držati se onoga što smo već prihvatili, nego ulaziti u avanture – kaže Bevanda.

Upitan da li je zadovoljan radom Vijeća ministara, koje je nedavno održalo 100. sjednicu, i da li je taj rad opterećen poljuljanim koalicionim odnosima, kaže da može i bolje, ali da moramo imati u vidu ozračje u kome radi i sve političke prilike u zemlji.

– Kada se to uzme u obzir Vijeće ministara uradilo je dosta, ali ću se zadržati na onome što je uradilo Ministarstvo na čijem sam čelu. Proračune smo na vrijeme pripremali i na vrijeme su usvajani bez mnogo političke buke. Završili smo posao u vezi s klirinškim dugom bivšeg SSSR-a i jedina smo država kojoj će taj dug uskoro biti vraćen u novcu. Uradili smo Srednjoročnu stratgiju upravaljanja javnim dugom prvi put otkada postoji Vijeće ministara. Sve to učinjeno je u suradnji s entitetskim ministarstvima i to smatram uspjehom – ocijenio je.

Što se koalicionih odnosa tiče, naveo je, oni se više odražavaju u parlamentarnom životu, jer često i zakoni koje im se jednoglasno upute iz Vijeća ministara ne dobiju podršku poslanika. Ili se desi da prođe zakon nekog poslanika, iako je Vijeće ministara bilo jednoglasno protiv toga, kao što je slučaj s jednim od izmjena i dopuna Zakona o plaćama u institucijama BiH.

– Neminovno je da se previranja u parlamentarnoj većini odražavaju i na rad izvršne vlasti, ali mislim da je to u mnogo manjoj mjeri – kazao je.

Nedavno je u problematizirano i prisustvo sekretara ovog ministarstva sjednicama Vijeća ministara, ali Bevanda naglašava da tu nije ništa sporno.

– Da su me pitali to bih rekao i onima kojima se priviđa da ima nešto sporno da treći čovjek Ministarstva prisustvuje uz ministra sjednicama. Smatram to sasvim normalnim. To što se nekima priviđaju razne stranačke i politikantske kombinatorike nema veze sa mnom niti mojim načinom rada. Za sjednice se pripremam na najbolji način kako bih radio u punom kapacitetu i neću dozvoliti da budem uvučen u tračarenje i teorije zavjere čak i kada znam odakle i od koga dolaze, kao što znam u ovom slučaju. Ne pristajem ni na čije pritiske, iako sam im često izložen. To je jedino što se u mom radu nikada neće promijeniti – istakao je ministar Bevanda za Fenu.

