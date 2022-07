Beyer: Za BiH postoji EU perspektiva, domaće zadatke morate sami obaviti

Za Bosnu i Hercegovinu postoji EU perspektiva, međutim domaće zadatke morate sami obaviti – poručio je zastupnik Kršćansko-demokratske unije (CDU/CSU) u Bundestagu i specijalni izvjestilac frakcije CDU/CSU za zapadni Balkan i transatlantske odnose, za EU-proširenje Peter Beyer nakon dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini i razgovora s bh. zvaničnicima.

Na pres-konferenciji u Sarajevu je izjavio da BiH, kao i ostalih pet zemalja zapadnog Balkana, ne samo geografski, nego sasvim jasno pripadaju i trebaju biti u Evropskoj uniji.

– Prioriteti su jasno definisani, zadaci su jasni. Perspektiva je tu, samo treba obaviti ono što je neophodno – naveo je Beyer.

Kaže da je u fokusu svih političkih razgovora koje je vodio ovdje bila EU integracija, odnosno EU perspektiva Bosne i Hercegovine.

– Kad posmatramo sam proces EU integracija, prije svega posmatramo sve zemlje zapadnog Balkana, svih šest zemalja kao cjelokupan region. Onda idemo na svaku zemlju pojedinačno i gledamo dokle je došla zemlja, šta je postigla, kako bi to postala uspješna priča. Onaj koji želi da se pridruži treba i sam da nešto da, treba nešto da doprinese, da pruži nešto tom samom procesu pridruživanja. U to spada, sa sigurnošću, kada se radi o BiH, prevazilaženje disfunkcionalnosti državnih institucija u samoj zemlji – naveo je Beyer.

Dodao je da samo se žaliti i tražiti, ne pomaže mnogo. Napomenuo je da bi 14 prioriteta Evropske unije trebalo realizirati i „da se to uradi dobro i brzo, jer sve to doprinosi tome da se što prije dođe do EU perspektive“.

Istaknuo je da kandidatski status niko ne može dobiti tek tako, ni za koga to ne važi, te da će 14 prioriteta pomoći na tom putu ka daljnjem razvoju, kako bi se postiglo ono što se želi.

– Došao sam u posjetu BiH prije izbora, koji će biti 2. oktobra. U svim ovim razgovorima sam mogao osjetiti, vidio sam, u ovoj zemlji ima tako mnogo snaga, tako mnogo političkih uticaja, snaga sa strana koje trgaju ovu zemlju, koji ne rade uvijek u interesu ljudi ove zemlje. Volio bih da dođe do demokratskih izbora, da sam proces bude fer, da besprijekorno teče, ne samo izbori da budu fer, nego i cijela kampanja da bude besprijekorna. Također bi želio da se ne izazivaju nepotrebni strahovi i zebnje, da li bili vezani za etničke ili druge vjerske probleme – kazao je Beyer.

Po njegovim riječima, ovdje treba da bude u centru pažnje čovjek i treba iskreno da se razgovara.

Što se tiče kandidatskog statusa, mišljenja je da je potrebno ispuniti uslove i „potrebno je razgovarati, ne jedan o drugom, nego razgovarati između sebe“.

Osvrnuo se i na ono o čemu se, kako kaže, najviše spekulira kako u medijima tako i na socijalnim mrežama, a to je šta će visoki predstavnik Christian Schmidt učiniti.

– Svjedoci smo toga da se mnogo priča u posljednje vrijeme, mnoge su spekulacije. Međutim, nije potrebna sada neka retorika koja će izazivati još veće strahove. Mi uopšte ne znamo šta će visoki predstavnik odlučiti, da li će primjeniti bonske ovlasti – naveo je Beyer.

Istaknuo je kako ima puno povjerenje u funkciju visokog predstavnika, a isto tako ima puno povjerenje u ličnost Christiana Schmidta, koji je dugo godina bio njegov kolega u Bundestagu.

– Znam da će voditi, prije svega, računa o interesu ljudi u ovoj zemlji i to će biti u fokusu njegove odluke. Također znam da je i on izložen mnogim snagama i mnogom pritisku, svemu onom što ga trga na sve strane. Međutim, on neće dozvoliti da padne pod bilo čiji pritisak, nego će djelovati u interesu ljudi BiH – kazao je Beyer.

Dodao je kako misli da „treba ovdje zaista spustiti loptu“.

– Ja čak ne očekujem da će biti jedan preveliki paket koji će se donijeti, nego da će se raditi o nečemu što će sigurno imati svoju svrhu, što će biti u interesu ove zemlje. Svi smo svjesni toga da još nije ništa odlučeno, još nije donesena odluka, barem nema javnih informacija, pouzdanih o toj odluci visokog predstavnika, nego na žalost samo do sada spekulacije – zaključio je Beyer.

RTV Slon/Fena