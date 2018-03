Bez dogovora o održavanju sjednica Vlade FBiH i domova Parlamenta FBiH

Dogovor o održavanju sjednica Vlade FBiH i domova Parlamenta FBiH nije postignut na jučerašnjem sastanku koji je predsjednik Federacije Marinko Čavara održao s predstavnicima parlamentarne većine iz izvršne i zakonodavne vlasti.

Usaglašeno je da se razgovori nastave za sedam dana u Uredu predsjednika Federacije BiH, a do tada da se preciziraju stavovi i ponude konkretna rješenja za aktuelne probleme.

– Imali smo veoma dobar sastanak na kojem smo analizirali ukupno stanje kako u Vladi tako i u oba doma Parlamenta. Napravili smo analizu novonastale situacije kao i svih dosadašnjih materijala koji su prispjeli za razmatranje. Zaključili smo da je neophodno da Federalno ministarstvo za bitanja boraca u saradnji s kantonalnim ministarstvima nastavi s razgovorima odnosno iznalaženje najboljeg rješenja i s dostavom materijala prema oba doma Parlamenta – izjavio je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić novinarima nakon sastanka.

Uz to potvrdio je da Odbori za boračka pitanja oba doma u saradnji s boračkim udruženjima i drugim zainteresovanim moraju sačiniti jednu informaciju o kojoj će se raspravljati na narednim zasjedanjima u Federalnom parlamentu.

– U ovom trenutku imamo samo Prijedlog zakona o boračkim udruženjima kao aktivan te očekujemo narednih dana da će ovi razgovori koji su u toku ishodit kvalitetnim i najboljim rješenjem za sve. Veoma brzo ćemo se odrediti o terminu zakazivanja naredne sjednice – poručio je Mušić.

Osim o problemima boračke populacije razgovarano je i o imenovanju direktora Porezne uprave Federacije BiH, zbog čega je i posljednja sjednica Vlade FBiH prekinuta.

Govoreći da li su se u vezi te teme približili stavovi, predjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara ističe da „do te točke čak učesnici današnjeg sastanka nisu došli na taj način“.

– To je stvar Vlade odnosno zadaća predsjednika i potpredsjednika Vlade – dodala je Bradara.

Komentirajući odnose unutar koalcije potcrtala je da u Domu naroda nikada nije bilo dovoljnog broja ruku osim odgovorne parlamentarne većine kako ju je Bradara najčešće zvala, a to su izaslanici koji prepoznaju važnost nekog zakona i podrže donošenje odluka.

– Nadam se da ćemo ovih dana, iako je bilo namjere da se i ranije održe sjednice. Poznato je da prvo mora zajedati Zastupnički dom, jer imaju samo dva prijedloga zakona koja bi mi mogli razmatrati, a koje je razmatrao taj dom. Također, poznato je i to da Vlada nije zajedala ovih dana. To pokazuje da kad god prestanu razgovori u Federaciji onda dođe do udaljavanja pa se u Federaciji zaista mora razgovarati svakodnevno – naglasila je Bradara.

Šef Kluba SBB-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nasir Beganović istakao je da SBB zahtjeva da se na narednoj sjednici Predstavničkog doma raspravlja o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Federaciji ili da se održi tematska sjednica i to na osnovu izvještaja, koji zahtijevaju da Parlamentu FBiH podnese Federalna uprava policije.

Također, SBB traži da im se dostavi u pisanoj formi od početka godine do današnjeg dana aktivnosti Federalne uprave policije u vezi sa podizanjem krivičnih prijava protiv političkih funkcionera svih političkih partija.

– U posljednje vrijeme se vrši jedan neprimjeran politički pritisak na određene političke funkcionere i stranke s obzirom da dolazi vrijeme izborne kampanje. Dakle, podižu se razne krivične prijave čime se direktno vrši politizacija i zloupotreba Federalne uprave policije te mi želimo da javnost zna koje su to aktivnosti i da nam se da uporedni podatak za isti period u protekloj godini kako bi prestali da se vrše nelegalni politički progoni određenih političkih funkcionera. Po našim saznanjima od Nove godine do sada je protiv predsjednika SBB-a BiH Fahrudina Radončića pokrenuto šest krivičnih prijava što jasno ukazuje na evidentan politički pritisak od strane određenih političkih struktura koji provodi Federalna uprava policije u Federaciji – rekao je Beganović.

Dodao je da je na sastanku usaglašeno da će Predstavnički dom uputiti zahtjev Federalnoj upravi policije za dobijanje navedenih materijala kako bi poslanici mogli razmatrati sigurnosnu situaciju.

– Cilj sastanka je bio zajedničko traženje rješenja za prevazilaženje trenutnog zastoja u radu federalnih institucija, kako bi se stabiliziralo stanje u Federaciji BiH. Međusobno nerazumijevanje partnera u vlasti je rezultiralo zastojem reformskih procesa i stvaranjem nepovoljnog ambijenta za gospodarstvo, stoga je nužno tražiti način kako što prije nastaviti raditi na dobrobit svih. Odgovornost je na nama koji obnašamo javnu dužnost, da kompromisom dođemo do rješenja koje će pokrenuti procese s mrtve točke – naveo je u saopćenju nakon sastanka predsjednik FBiH Marinko Čavara.

Sastanku su prisustvovali: dopredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić, zamjenica predsjednika Vlade Federacije BiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević, zamjenik predsjednika Vlade Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mladen Bošković, dopredsjedateljica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Vesna Švancer, predsjednik Kluba zastupnika SBB-a u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Nasir Beganović i izaslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Fuad Hadžimehmedović.

Izvor: RTV Slon/FENA/