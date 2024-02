Bh. fudbalerke krajem mjeseca igraju portiv Švedske, selektorica finalizira plan priprema

Ženska fudbalska selekcija BiH 23. februara igra prvu od dvije utakmice protiv Švedske u okviru doigravanja za plasman u A Ligu nacija.

Osvojivši drugu poziciju u grupi u Ligi B, naše djevojke su ostvarile zacrtani plan. Bez obzira na to kakav će biti ishod susreta u Zenici i, pet dana kasnije (28.2.) u Štokholmu, ženska selekcija BiH je već napravila značajan napredak u igri na internacionalnoj sceni.

Selektorica Samira Hurem finalizira plan priprema koji će uskoro predstaviti igračicama a do tada fokusirana je na analizu njihovih nastupa u klubovima:

„Od trenutka kada smo saznali ko nam je protivnik u play-offu nismo prestali da mislimo o njemu. Uz to, svakodnevno pratim pripreme i igru naših reprezentativki, posebno onih koje igraju vani. Danas to i nije tako teško, postoje mnoge platforme na kojima se mogu gledati utakmice, tako da moji saradnici i ja u svakom trenutku imamo uvid u formu i igru naših reprezentativki. Često se čujemo i razgovaramo, što mi svakako olakšava posao, nekima su prvenstva počela a druge ulaze u završnu fazu priprema. Ono što je lijepo i što našim djevojkama može biti inspiracija i dodatni motiv za rad jesu transferi igračica u evropske klubove. To je pokazatelj da radimo dobro i vjerujem da će pozitivno uticati na njihovo samopouzdanje jer su svjesne koliko će biti zahtjevna utakmica sa Švedskom. Radujem se svaki vikend kad vidim da ulaze u dobru formu, da igraju a sjajno je što nam se nakon povrede vraća Marija Aleksić.“

Hurem navodi da su već ostvarili svoj cilj kada je u pitanju Liga nacija.

„Uvijek ima nekih stvari koje treba da se poslože ali generalno, mi smo napravili puno u premijernom izdanju B Lige nacija i ostvarili svoj cilj. Možemo biti ponosni na ovaj uspjeh. Postavili smo dobre temelje za budućnost a za ovo što nam slijedi sigurno je da nećemo imati veliki pritisak. Želimo dobro igrati i za sada me ništa ne brine. U kontaktu smo sa nekim igračicama koje bi mogle doći, riječ je o mladim igračicama iz Amerike koje su nastupale za WU17 i WU19 a bile su već i sa seniorkama. Radujemo se novom okupljanju i želimo da se dobro predstavimo u tim utakmicama. Nadam se da će sve doći zdrave i da nam se niko neće povrijediti do priprema“, navodi ona.