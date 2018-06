Bh. juniorke poražene u utakmici sa Slovenijom

Ženska „U-19“ reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u prijateljskom meču u Trening centru NS/FS BiH u Zenici od vršnjakinja iz Slovenije sa 0:4.

Gošće do prednosti dolaze već u 2’. Neva Kualić odlično šutira sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečku odbija u mrežu Nikoline Todorić.

Prednost Slovenije je udvostručena u 25’. Jana Intihar je prošla po desnoj strani i ubacila loptu u kazneni prostor bh. tima, a Dušica Lukić je sa 5 metara skreće u sopstvenu mrežu za 0:2.

Prvu priliku BiH je imala u 31’. Sofija Krajšumović sa desne strane dodaje loptu za Mariju Damjanović koja sa 16 metara pogađa prečku gola Pie Božić.

Treći pogodak Slovenke postižu u 54’. Ana Milović ulazi u šesnaesterac bh. tima i iskosa sa lijeve strane šalje loptu u mrežu.

Intihar još jednom dobro prolazi po desnoj strani u 74’ i ubacuje loptu na peterac gdje je najviša u skoku Kim Juršnik i glavom pogađa za konačnih 0:4.

„Počeli smo sa pripremama za ono što nas čeka u oktobru, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ove djevojke su trenutno najbolje što imamo u ovom uzrastu. Nedostajalo nam je nekoliko igračica iz inostranstva, ali to nije razlog da se žalimo. Znali smo da Slovenija ima kvalitetnu ekipu i to su danas i pokazali. Za dva dana nas očekuje još jedan susret i moraćemo do tada da otklonimo neke greške koje smo danas pravili. Nadam se da ćemo uspjeti u tome.“ – kazao jeDragan Jevtić selektor reprezentacije BiH.

BiH i Slovenija će u Trening kampu odigrati još jedan prijateljski meč 20. juna u 11:00 sati.