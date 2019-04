Bh. karatisti na Balkanijadi pobijedili ekipnog evropskog prvaka i viceprvaka

Seniorska karate reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je odlične rezultate na 21. balkanskom prvenstvu, održanom od 25. do 27. aprila u Čačku.

Bh. karataši i karatašice ukupno su osvojili 10 medalja, po dva zlata i srebra i šest bronzi.

U ukupnom poretku Bosna i Hercegovina je u konkurenciji osam zemalja učesnica zauzela četvrto mjesto.

Najsjajnija odličja osvojila je Mirnesa Bektaš, u kategoriji više od 68 kg, i muška reprezentacija u ekipnim borbama. Srebrene medalje izborili su Hamza Čajić (do 84 kg) i Luka Vuković (više od 84 kg), dok su bronze osvojili Zenira Bektaš (do 61 kg), Eldin Hajdarpašić (do 60 kg), Anes Čongo (više od 84 kg), Aldin Mahmutović (više od 84 kg), te ženske reprezentacije u ekipnim borbama i katama.

Na pres-konferenciji Karate saveza BiH selektor muške reprezentacije Denis Muhović posebno je izdvojio uspjeh muške seniorske reprezentacije u ekipnim borbama, koja je u jakoj konkurenciji osvojila titulu prvaka Balkana.

– U eliminacijama smo pobijedili selekciju Bugarske, nakon toga u polufinalu bili smo bolji od vicešampiona Evrope, domaće ekipe Srbije, te u finalu od Turske, aktualnog prvaka Evrope. Upravo nam je to i bio cilj, da održimo kontinutitet rada seniora, zbog čega sam pozvao naše najbolje takmičare. U podjeničnim dijelu dao sam priliku mlađim takmičarima, uz nekoliko iskusnih, da se na ovakvom takmičenju kale, stiču određena iskustva, kako bi u budućnosti mogli prarirati i pridružiti se starijim i iskusnijim takmičarima. Kao kompletan tabor možemo biti zadovojni i rezultatima naših ženskih ekipa u borbama i katama, koji su osvojile bronzana odličja – kazao je Muhović.

Selektor se osvrnuo na tešku materijalanu situaciju u karate sportu, koji od nadleženih ne dobiva nikakvu podršku.

– Ukoliko nastavimo s ovakim sistemom oranizovanja, nažalost, mislim da ćemo se morati osloniti samo na mlađe takmičare i da u daljem periodu neće doći do nikakvog rezultata, jer potrebno je jako puno sredstava da bi se održao jedan seniorski vrhunski takmičar – kazao je Muhović.

Član Predsjedništva Karate saveza BiH Mujo Gec izjavio je da je karate najtrofejniji sport u BiH, i u tim kontekstu na Balkanijadi je najstavljen kontinuitet uspjeha ostvaren na prošlogodišnjem EP-u u Novom Sadu, SP-u u Madridu, te na ovogodišnjem EP-u u Guadalajari.

– Pokazali smo da jedna mala zemlja, iako bez ikakve materijalne podrške od države, da smo sposobni i jaki i dovoljno kvalitetni da možemo napraviti ovakav uspjeh. KSBiH je jedinstvana institucija, međutim kao i svi drugi savezi životari. Mi smo oni koji uvijek ništa ne dobivamo i uvijek napravimo neki uspjeh – kazao je Gec.

On je najavio da će BiH krajem maja u Banjoj Luci biti domaćin Balkanskog prvenstva za djecu na kojem se očekuje više od 1000 takmičara. U ovoj godini bh. karate bit će zastupnjen i na Evropskim olimpijskim igre, a boje naše zemlje će sa pozivnicom organizatora braniti Katarina Sušac. Također, mlade bh. takmičare u ovoj godini očekuje i nastup na svjetskom juniorskom i kadetskom prvenstvu u Čileu.

