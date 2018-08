Bh. klizač Edin Branković dobio novo priznanje

Edin Branković seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju izabran je za ulogu “Young Change Maker 2018” Međunarodnog olimpijskog komiteta sa projektom “Akademija izvrsnosti” koji vodi od 2015. godine.

To je nastavak uloge mladog ambasadora koju je Branković obnašao ispred MOK-a i Olimpijskog komiteta BiH (OK BiH) u Austriji (Innsbruck, 2012) i Kini (Nanjing, 2014), te veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu, Savez klizačkih sportova BiH i OK BiH.

Kroz ulogu ambasadora, Branković je 2015. pokrenuo Akademiju izvrsnosti BiH – “Excellence Academy”, koju je MOK 2016. godine izabrao i podržao kao jedan od najboljih svjetskih projekata u oblasti “Sport i društveni razvoj”, saopćeno je iz Saveza klizačkih sportova BiH.

MOK je prepoznao dosadašnje uspjehe Akademije i svrstao je među 42 svjetska projekta za mlade koje podržava u 2018. godini.

Akademija izvrsnosti pomaže mladima da prepoznaju svoje vrijednosti kroz programe sporta, kulture i obrazovanja.

Branković od septembra ove godine nastavlja sa intenzivnim pripremama za nastupe na svjetskim kupovima, evropskom i svjetskom prvenstvu, koji ga očekuju u nastavku klizačke sezone.

