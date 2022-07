Bh. košarkaši danas započinju pripreme za Evropsko prvenstvo i kvalifikacije za SP

Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas na Vlašiću započinje pripreme za nastupe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, te Evropsko prvenstvo koje počinje u septembru.

Izabranici selektora Adisa Bećiragića u sklopu kvalifikacija za SP gostovat će Crnoj Gori 24. augusta, a tri dana kasnije dočekat će Francusku.

Nacionalni tim BiH, koji bi u ovom ciklusu trebao nastupiti u punom sastavu nakon što je svoj dolazak u dres reprezentacije najavio i Jusuf Nurkić, od 1. septembra igrat će na smotri najboljih ekipa starog kontinenta, gdje će u njemačkom Kelnu igrati u grupi B sa selekcijom domaćina, Litvanije, Francuske, Mađarske i Slovenije.

Bećiragić je ranije u razgovoru za Fenu istaknuo da će dolazak centra NBA ekipe Portland Trail Blazers selekciji BiH donijeti kvalitet i iskustvo pod koševima, ali da će on ipak morati svoje vještine da stavi u službu ekipe.

– Najveći kvalitet i prednost naše ekipe je zajedništvo i sposobnost svih igrača da nam u određenim trenucima svojim doprinosom donesu rezultat. Igramo košarku koju krasi pick and roll igra i pokušaj za što većim brojem laganih poena, bilo da je to iz postavljenog napada ili kontranapada. Mi taj segment igre nećemo mijenjati, ali pokušat ćemo sve to dodatno unaprijediti dolaskom Nurkića- izjavio je Bećiragić.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Amer Čolan u razgovoru za Fenu još jedanput napominje da problem finansiranja rada bh. selekcija nije riješen, te da se sve selekcije, pa i seniorske, susreću s velikim organizacijskim problemima.

– Seniori bi nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu 11. augusta trebalo da otputuju na turnir u Estoniju, ali sve je došlo pod znak pitanja jer nemamo finansija da pokrijemo sve troškove, odnosno da kupimo karte do Estonije koje koštaju oko 40.000 KM. Nije isključeno da, ako se situacija na promijeni, u pitanje dođu i nadolazeći mečevi kvalifikacija i nastup seniora na Evropskom prvenstvu. Sve zavisi šta ćemo uspjeti da riješimo na sastancima sa predstavnicima vlasti – objasnio je Čolan.

Reprezentaciju BiH očekuju izuzetno teški protivnici u vidu evropskog prvaka Slovenije, te velikih reprezentacija kakve su Francuska i Litvanija, kao i neugodnog domaćina Njemačke koja u svom sastavu ima nekoliko vrhunskih NBA igrača.

Čolan napominje da je dolazak na pripreme reprezentacije zbog zdravstvenih problema otkazao Jure Zubac, dok su to ranije učinili Talić i Knežević. Bećiragić je zbog toga u reprezentaciju pozvao mladog Đorđa Topolovića i on će popuniti roster od 16 igrača koji će se pripremati za nadolazeće izazove.

On apeluje na sve bh. dijasporce, koji imaju želju da njihova djeca zaigraju za reprezentaciju BiH u budućnosti, da djeci izvade bh. pasoše prije 16 godine kako bi mogli nastupati za BiH bez restrikcija. Ukoliko to ne učine, a požele zaigrati za BiH nakon 16. godine života, moći će igrati samo kao naturalizovani igrači, a FIBA pravila nalažu da samo jedan takav igrač može nastupati za reprezentaciju jedne zemlje.

– To je slučaj koji sada imamo sa Garzom i Alibegovićem koji su naturalizovani igrači jer su se rodili u SAD-u, a bh. pasoš su izvadili nakon što su napunili 16 godina. Selektor Bećiragić je na poziciju naturalizovanog igrača u bh. reprezentaciju morao pozvati Johna Robersona jer je bh. tim deficitaran na poziciji plejmejkera – podvukao je Čolan.

Reprezentacija BiH će se pripremati na Vlašiću do 4. augusta kada će pripreme nastaviti u Hotelu “Hills” na Ilidži, gdje će boraviti sedam dana do odlaska na turnir u Estoniji.

RTV Slon/FENA