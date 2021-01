BH  poljoprivredni popis krajem 2023 godine?

Prije skoro šest decenija na području nekadašnje bivše SFRJ, a tako i u Bosni I Hercegovini je izvršen posljednji poljoprivredni popis, a kako su naveli iz resornog ministarstva naredni popis bi trebao biti izvršen krajem 2023. godine.

Od posljednjeg popisa nema statističkih podataka o strukturi i broju domaćinstava, vrsti stoke, zemljištu i raspoloživoj mehanizacij, a narendi popis bi tebao da bude izvršen na osnovu posebne metodologije entitetskih institucija.

“Na temelju jedinstavene metodolgije uz potpuno uvažavanje entitetskih nadležnosti, angažmana ministarstva poljoprivrede i nadležnih tijela koji se bave popisom I ono što možemo da kažemo jesteda je u finalnoj fazi jedna infromacija koja treba biti dostavljena Savjetu ministara na usvajanje” rekao je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Iako se radi na izradi plana popisa, konkretnog rješenja o tome kako zaštiti domaću proizvodnju još uvijek nema.Zbog toga su svoje nezadovoljstvo u više navrata izražavali poljoprivrednici, no njihov bunt je, kako navodi ministar Košarac političke prirode.

“Nikada uslovi nisu bili optimalno , ali ću još jednaput reći da je to politička igra odrđeneih strukutra rekao bih iz RS, gdje se to manifestuje u Bijeljini na graničnim prelazima u RS, a da pri tome oni koji zagavaraju to nisu posao rješavali to dok su bili na pozicijama” dodao je Košarac

Zahvaljući popisu došlo bi se do relevantih podataka i statistike, a na osnovu toga bi se usvajale razne strategije, definisali akcioni planovi za razvoj poljoprivrede na nivou cijele države. Pored toga bit će omogućeno i povlačenje sredstava iz EU fondova.