Bh. rukometaši poraženi u susretu sa Česima

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Izabranici selektora Bilala Šumana u drugom kolu grupe 5 kvalifikacija večeras su u Tuzli poraženi od selekcije Češke Republike sa 20:25 (10:12).

Nakon trijumfa prije samo dva dana u Minsku rukometaši BiH nisu uspjeli povratiti snagu te su priznati poraz izuzetno raspoloženim Česima koji su došli do druge pobjede. Prvih petnaestak minuta bilo je izjednačeno, a onda su Česi napravili seriju od 3:0 i u 21. minuti došli do vodstva od 9:6. U tim trenucima briljirao je Hrtska koji je postigao pet od devet čeških pogodaka, a na golu je nesavladiv bio Galia sa nekoliko dobrih intervencija od kojih je jedna odbrana sa sedam metara.

Golgeterski post bh. reprezentacije prekinuo je Prce, a do kraja poluvremena BiH je imala priliku da dođe do izjednačenja. No, u posljednjoj minuti Galia je upisao još jednu odbranu, a u narednom napadu Česi su bili precizni te na odmor otišli sa dva gola prednosti.

U drugom poluvremenu potpuno se raspala igra bh. tima. Česi su koristili svaku grešku u napadu bh. tima i serijom golova u 38. minuti došli do šest golova prednosti. Reprezentacija BiH bila je bez ideje u napadu pa su za dvadesetak minuta postigli samo četiri pogotka.

Do kraja su Česi održavali prednost i rutinski susret priveli kraju te upisali drugu pobjedu u kvalifikacijama.

Selektor Bilal Šuman nakon meča je istaknuo da su njegovi igrači napravili preveliki broj grešaka i da je to presudilo.

– U svim segmentima moglo je biti bolje. Napravili smo puno tehničkih grešaka, mnogo šuteva koji nisu završili u golu. Iskreno, planirali smo ovdje dva boda, no ostaje sve otvoreno – kazao je Šuman.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Panić sa pet pogodaka, a Tarabochia i Burić su postigli po tri.

Hrtska je sa sedam pogodaka bio najefikasniji u selekciji Češke, Ždrahala je postigao četiri, dok je golman Galia imao 15 odbrana i jedan postignuti pogodak.

Naredni meč reprezentacija BiH igra u aprilu sljedeće godine kada ide u goste selekciji Finske.

Izvor: RTV Slon/Fena