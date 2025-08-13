Nakon izuzetno uspješne 2024. godine, u kojoj je BH Telecom ostvario rekordne prihode od 556 miliona KM u posljednjih 10 godina i najveću bruto dobit od 2016. godine, u iznosu 72 miliona KM uz rast od 37% u odnosu na 2023. godinu, ova telekomunikacijska kompanija nastavlja s pozitivnim finansijskim pokazateljima i u 2025. godini.

Već u prvom kvartalu 2025. godine, BH Telecom je zabilježio najveći iznos prihoda od prodaje za prvi kvartal u posljednjih deset godina, dosegnuvši 126 miliona KM, što je 1% više u odnosu na isti period prošle godine. Bruto dobit iznosila je 14,9 miliona KM, uz rast od 10% u poređenju s prvim kvartalom 2024. godine. Kompanija je ostvarila 37,7 miliona KM operativne dobiti, zadržavši visoku profitabilnost i pored rasta troškova.

Rast ključnih segmenata poslovanja

Posebno je značajan rast ostvaren u segment rezidencijalnih korisnika, gdje su prihodi porasli za 3,7 miliona KM. U okviru segmenta rezidencijalnih korisnika prihodi od postpaid usluga mobilne telefonije porasli su za 11% ili 2,6 miliona KM, a ostvaren je i rast kod Moja TV usluga za 10%, kao i u segmentu internet usluga za 7%. Također, prihodi od cloud usluga zabilježili su rast od čak 48% u okviru segmenta poslovnih korisnika.

Broj korisnika usluga BH Telecoma porastao je za 14 hiljada u odnosu na kraj marta prošle godine, čime je ukupan broj korisnika premašio dva miliona. Posebno se ističe broj postpaid korisnika koji je premašio 400 hiljada, a nastavljeno je i jačanje prisustva na tržištu optičkih mreža gdje je broj korisnika dostigao 36 hiljada.

„Kroz reorganizaciju, koja je pri kraju, tek ulazimo u brzine koje odgovaraju našem potencijalu – dosad smo, slikovito rečeno, vozili auto u prvoj brzini autoputem. I uprkos tome, imamo najveće kvartalne prihode u posljednjih deset godina, dvocifren rast bruto dobiti i stabilne operativne pokazatelje. Takav finansijski učinak rezultat je odgovornog planiranja, analitičkog pristupa i zajedničkog rada svih zaposlenih. Pokazali smo da možemo rasti čak i u uslovima tržišne neizvjesnosti, što nas dodatno ohrabruje za nastavak godine“, poručio je Kovačević.

Pored rasta prihoda, kompanija je uspjela dodatno unaprijediti efikasnost. Ukupni poslovni rashodi smanjeni su za 3% zahvaljujući boljoj kontroli troškova i optimizaciji poslovanja. Operativni prihod po zaposlenom porastao je za 1%, dok su rashodi po zaposlenom smanjeni za 3%, uz blago smanjenje broja zaposlenih na 2.935.

Investicije u mrežu i digitalne inovacije

U pogledu investicija, BH Telecom je u prvom kvartalu realizirao kapitalne investicije (CAPEX) u iznosu od 16,5 miliona KM, usmjerene na proširenje LTE mreže, razvoj optičke infrastrukture, kao i unapređenje korisničkog iskustva. Modernizirane su i usluge kroz digitalne inovacije poput online aukcijske platforme, unapređenja Moja TV servisa i aplikacije Moj BH Telecom, te novih promocija i benefita za korisnike, uključujući povećanje brzina pristupa internetu i značajne promotivne popuste.

Kako pokazuju zvanični podaci, na finansijsku stabilnost kompanije dodatno ukazuje visoka likvidnost. Na računima BH Telecoma nalazi se 359 miliona KM novčanih sredstava, čime je kompanija učvrstila poziciju za nastavak investicijskog ciklusa i budući rast.

„Svi ovi pokazatelji, kao i rekordni prihodi i rast dobiti u prvom kvartalu, dodatno nas motiviraju da u narednim mjesecima nastavimo ulagati u najmodernije tehnologije i kvalitet usluga, kako bismo zadržali povjerenje naših korisnika i dali puni doprinos digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine“, zaključio je Amel Kovačević.

Rezultati prvog kvartala daju razlog za optimizam, a dalji razvoj poslovanja zavisit će od sposobnosti kompanije da se prilagodi tržišnim izazovima i iskoristi nove prilike.

