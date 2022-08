Bićo: Suša se odrazila na mnoge poljoprivredne kulture, diskutabilna količina uroda

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo izjavio je Feni da je suša izazvala ogromnu štetu u bh. poljoprivredi, a posebno kada je riječ o kukururzu i silažnom kukuruzu.

Kako dodaje, dobrim dijelom se odrazila i na urod povrća i voća i sve one kulture koje nisu imale navodnjavanje i zasjenu.

Bićo kaže da nije siguran da li će to to prouzrokovati određena poskupljena.

-Mi proizvodima oko 20 posto naših potreba, mi smo ovisnici o uvozu i ovde se oko 80 posto roba uvozi, a cijene diktira neko drugi. Država bi mogla poticajima i dugim novčanim izdvajanjima pojačati poljoprivrednu proizvodnju pa da bar približno zadovoljimo potrebe građana – reko je predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

On dodaje da se poljoprivredne kulture uvoze iz cijelog svijeta, a što se tiče pšenice i ostalih žitarica tu prednjače Hrvatska, Srbija i Mađarska.

– Urod i kvalitet pšenice je bio dobar ove godine, preživjela je ove suše, ali je to nedostatno za naše potrebe. To je negdje 20 do 30 posto naših potreba – kazao je Bićo

Ističe da možemo biti zadovoljni kvalitetom meda, te urodom malina i kornišana, ali i tu su zbog suše, kako napominje, diskutabilne količine.

Po njegovim riječima, suša će se posebno odraziti na stočarstvo, jer, naprimjer, većina kukuruza se proizvodi za vlastite potrebe, za zimsku prehranu stoke.

Više udruženja poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini prije nekoliko dana zatražilo je da se na nivou države proglasi elementarna nepogoda zbog suše.

