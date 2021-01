Biden u inauguracijskom govoru: Moramo vratiti dušu Amerike

Ovo je dan Amerike, ovo je dan demokratije, dan historije i nade. Amerika je bila podvrgnuta brojnim testovima i svaki put smo odgovorili na izazov, započeo je Joe Biden svoj inauguracijski govor pun emocija i poziva na jedinstvo.

– Danas slavimo trijumf jednog cilja, a taj cilj je demokratija. Volja naroda je ispoštovana. Nedavna dešavanja su nam pokazala da je demokratija fragilna, ali je od vrhunske važnosti – kazao je novi američki predsjednik.

Podsjetio je na napad na Kapitol od prije nekoliko dana.

– U ovoj jedinstvenoj naciji pod Bogom mi smo uspjeli izvršiti mirni transfer vlasti, baš kao i prethodna dva stoljeća. Mi imamo naš američki način, a on je optimističan i hrabar – dodao je on.

Biden je zahvalio svojim prethodnicima iz obje stranke, kazavši da je shvatio otpornost američkog Ustava i snagu američke nacije, podsjetivši da je sinoć razgovarao s bivšim predsjednikom Jimmyem Carterom koji nije mogao biti na inauguraciji.

– Položio sam zakletvu, baš kao i svi oni. Istu zakletvu je položio i naš prvi predsjednik George Washington. Ali, američka priča ne zavisi samo od jedne osobe nego od svih nas. Ovo je velika nacija, mi smo dobri ljudi – kazao je 46. američki predsjednik.

Biden je podsjetio da je Amerika prolazila kroz stoljeća rata i mira i da je kao država dogurala veoma daleko, ali da ima još puno toga da se uradi.

– Veoma mali broj ljudi je suočen s izazovima kakve mi imamo. Ovaj virus je uzeo više života Amerikanaca nego Drugi svjetski rat. Ljudi su izgubili poslove, poduzeća su zatvorena, rasne tenzije su uzavrele – kazao je on.

Također je kazao da se mora raditi na borbi protiv klimatskih promjena.

– Pobijedit ćemo bjelačku supremaciju i domaći terorizam. Moramo vratiti dušu Amerike, a da bi to uradili moramo biti jedinstveni što je nešto najteže postići u demokratiji – rekao je predsjednik.

Dao je do znanja da su ljudi zabrinuti za budućnost, za svoje poslove, za svoje porodice i za zdravstvenu zaštitu.

– Znam da nekima zvuči priča o jedinstvu kao fantazija. Naša historija je stalna borba između toga da smo svi stvoreni jednaki i da demoniziramo druge, i stalno se dijelimo. Nema mira bez jedinstva, nema napretka, samo bijes, nema nacije, samo stanje haosa – kazao je on.

Novi američki predsjednik je rekao da je sada historijski moment u SAD-u i naglasio je da američke države trebaju biti ujedinjene.

– Trebamo početi ispočetka i slušati jedne druge i iskazati poštovanje jedni prema drugima. Ako se ne slažete sa mnom, imate pravo na to, ali svako neslaganje ne smije biti povod za rat. Moramo odbaciti kulturu gdje se činjenici izmišljaju i lažiraju. Moramo biti bolji od toga i vjerujem da je Amerika bolja od toga.

Ova rulja koja je izvršila napad na Kapitol je pokušala uništiti demokratiju, ali nije uspjela. Ja ću biti predsjednik svih Amerikanaca i obećavam da ću se boriti i za one koji me podržavaju i za one koji me ne podržavaju- poručio je Biden.

Kazao je da je američka nacija naučila tešku lekciju da „postoji istina i postoji laž.“

– Laž za profit i vlast. Imamo odgovornost kao Amerikanci i lideri da branimo istinu i uništimo laži. Za naš budući rad trebat ćete nam svi. Moramo se suočiti s virusom kao jedna nacija. Proći ćemo kroz ovo zajedno – kazao je Biden.

Dodao je da je Amerika testirana i obećao je da će popraviti odnose sa drugim zemljama, ne da bi se suočili s jučerašnjim izazovima nego današnjim i sutrašnjim.

– Vodit ćemo primjerom. Bit ćemo siguran partner za mir, prosperitet i sigurnost. Moj prvi čin je trenutak molitve za 400 hiljada ljudi koje smo izgubili u pandemiji. Odat ćemo im počast trenutkom tišine – kazao je on.

Nakon minute šutnje, Biden je obećao da će braniti Ustav, demokratiju i Ameriku.

– Neka Bog blagoslovi Ameriku i zaštiti naše vojnike – završio je Biden svoj emotivni inauguracijski govor.