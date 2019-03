BiH – Armenija: Selektor i kapiten očekuju pobjedu

Službena press konferencija ”A” reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice kvalifikacija za EURO 2020 sa Armenijom održana je sinoć na stadionu Grbavica u Sarajevu.

Na pitanja novinara odgovarali su selektor Robert Prosinečki i kapiten Edin Džeko.

Predstavnike medija je zanimalo je li selektor odlučio da Sead Kolašinac igra protiv Armenije na šta je Prosinečki odgovorio: Odlučio sam se za prvu postavu. Kolašinac je imao problema sa ramenom pa ćemo ga ostaviti za utakmicu sa Grčkom.

Selektor je o protivniku rekao:

”Dobro smo skautirali selekciju Armenije. Imaju dobrih igrača osim Mkhitaryana koji je najpoznatiji i daće sve od sebe da naprave što bolji rezultat. Spremamo se za to. Kroz ligu nacija smo dobili na samopouzdanju i napravili dobru atmosferu u ekipi. Sigurno je da će momci pružiti maksimum da pobijede. Start je važan, ali neće to biti lagana utakmica, međutim mi svi vjerujemo da ćemo doći do pobjede”.

Kapiten Edin Džeko će večeras 100. put da nastupi za bh. tim.

”Za mene će to biti posebna utakmica jer je jubilarna”, kaže Džeko i nastavlja: ”Uz to igramo na stadionu gdje sam i počeo karijeru. Sve će mi to biti motiv da odigram možda i najbolju utakmicu u dresu reprezentacije. Ovaj susret će mi biti još draži ako pobijedimo, što nam je cilj i vjerujem da će mi ostati u lijepom sjećanju”.

Na pitanje koja mu je utakmica ostala u najboljem, a koja u najlošijem sjećanju Edin Džeko je odgovorio: ”Najdraža mi je sigurno ona sa Litvanijom kada smo pobijedili i prvi put ostvarili plasman na veliko takmičenje. Taj susret nije samo meni najdraži već i većini stanovnika BiH. Oni koji nisu ostali u lijepom sjećanju su Nigerija na Svjetskom prvenstvu i meč sa Francuskom kad smo primili gol iz penala. Iako smo igrali odlično taj meč, rezultat nije bio kakav smo očekivali”.

Džeko je prokomentarisao i kapitena Armenije Henrikha Mkhitaryana:

”On im je najbolji igrač, a ujedno i najpoznatiji. Kao igrača ga izuzetno cijenim jer ima veliki kvalitet i nije slučajno u Arsenalu. Nadam se da nam neće stvoriti probleme, ali se isto nadam da u nastavku kvalifikacija ostalim protivnicima hoće, jer definitivno ima kvalitet”.