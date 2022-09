BiH će pretrpjeti prvu “kaznu” zbog odbijanja Otvorenog Balkana: Rast cijena mlijeka

U Bosni i Hercegovini očekuje se rast cijena mlijeka. Ovo je posljedica brojnih razloga, između ostalog suše, skuplje stočne hrane i đubriva, manje proizvodnje te otežane mogućnosti uvoza.

Između ostalog, Vlada Srbije donijela je odluku o zabrani izvoza sirovog i pasterizovanog mlijeka.

Srbija je značajan proizvođač i izvoznik u BiH, pa će se ovo itekako osjetiti u na cijenama u našoj zemlji.

Zanimljivo je da ova odluka vlasti u Beogradu ne važi za Makedoniju i Albaniju.

Ove dvije zemlje zajedno sa Srbijom su dio inicijative Otvoreni Balkan. BiH je, uprkos pozivima, odbila da bude dio ove inicijative čiji je cilj uklanjanje barijera i olakšano poslovanje privrednicima zemalja regiona.

Očito je Srbija odlučila osloboditi zemlje Otvorenog Balkana ove zabrane, te je moguće da će to i ubuduće raditi, odnosno da će imati različite aršine za države regiona koje su dio inicijative i one koje to nisu.

BiH je u prvih sedam mjeseci uvezla mlijeka i mliječnih proizvoda za 88,7 miliona KM.

Od toga iz Srbije uvezeno ovih proizvoda za oko 10 miliona maraka.

RTV Slon/ Biznisinfo.ba